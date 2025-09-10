Οδηγίες του ΥΠΕΞ για τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο Νεπάλ
Το υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο Νεπάλ να βρίσκονται σε επαφή με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Νέο Δελχί για κάθε ζήτημα που ενδέχεται να προκύψει.
Για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον αριθμό τηλεφώνου +919266015493. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Πρεσβεία, προκειμένου να παρασχεθεί η απαραίτητη συνδρομή: gremb.del@mfa.gr
