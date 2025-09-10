Τι προκάλεσε την εξέγερση των νέων στο Νεπάλ - Από την απαγόρευση των social media, στις φωτιές στο κοινοβούλιο
Επιμέλεια: Γιάννης Κούσουλας
Ένοπλοι στρατιώτες φρουρούν το κοινοβούλιο του Νεπάλ την Τετάρτη, σε έρημους δρόμους μετά την επιβολή  απαγόρευσης κυκλοφορίας επ' αόριστον στην πρωτεύουσα Κατμαντού, έπειτα από δύο ημέρες αιματηρών διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς που οδήγησαν τον πρωθυπουργό Κ.Π. Σάρμα Όλι σε παραίτηση.
Η χειρότερη αναταραχή των τελευταίων δεκαετιών στη φτωχή χώρα των Ιμαλαΐων ξέσπασε μετά την απαγόρευση των κοινωνικών μέσων που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, αλλά ανακλήθηκε μετά τον θάνατο 19 ανθρώπων τη Δευτέρα, όταν η αστυνομία έριξε δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες για να ελέγξει τα πλήθη.



Καμένα οχήματα και συσσωρευμένοι σωροί μεταλλικών αντικειμένων κάλυπταν την περιοχή γύρω από το κοινοβούλιο, όπου πυροσβέστες του στρατού προσπαθούσαν να σβήσουν μια πυρκαγιά στην κεντρική αίθουσα, ενώ το εξωτερικό του κτιρίου ήταν καμένο, από φωτιά που έβαλαν  οργισμένοι διαδηλωτές την Τρίτη.



«Προσπαθούμε πρώτα να ομαλοποιήσουμε την κατάσταση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού Raja Ram Basnet. «Είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τη ζωή και την περιουσία των πολιτών».

Θωρακισμένα οχήματα περιπολούσαν στους δρόμους, που ήταν έρημοι εκτός από μερικούς πεζούς, ενώ τα καταστήματα  ήταν κλειστά.



Αρκετά άλλα κυβερνητικά κτίρια, από το ανώτατο δικαστήριο έως τις κατοικίες των υπουργών, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής κατοικίας του Oli, πυρπολήθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων της Τρίτης, με τις αναταραχές να υποχωρούν μόνο μετά την παραίτηση.  Σε φωτιές που μπήκαν σε σπίτια πολιτικών, εγκλωβίστηκε η σύζυγός του πρώην αναπληρωτή πρωθυπουργού, Τζαλανάθ Κανάλ με αποτέλεσμα να καεί ζωντανή.

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο δείχνει διαδηλωτές να εισβάλλουν στην κατοικία της υπουργού Εξωτερικών του Νεπάλ, Arzu Rana Deuba, και να την ξυλοκοπούν βάναυσα.



Η τύχη του αντιπροέδρου του Νεπάλ παραμένει άγνωστη. Διαδηλωτές τον περικύκλωσαν και άρχισαν να τον χτυπούν άγρια πριν του φορέσουν κουκούλα και τον κυνηγήσουν γυμνό στο ποτάμι. Μετά τον έπιασαν και πάλι και τον έσυραν γυμνό στην πρωτεύουσα Κατμαντού. Από τότε κανένας δεν γνωρίζει το πού βρίσκεται.



Γιατί οι νέοι οδηγήθηκαν σε εξέγερση

Σύμφωνα με το Reuters, οι περισσότεροι διαδηλωτές ήταν νέοι που εξέφραζαν την απογοήτευσή τους για την προφανή αποτυχία της κυβέρνησης να καταπολεμήσει τη διαφθορά και να ενισχύσει τις οικονομικές ευκαιρίες.

Εδώ και χρόνια, η έλλειψη θέσεων εργασίας έχει οδηγήσει εκατομμύρια ανθρώπους να αναζητήσουν εργασία σε χώρες όπως η Μαλαισία, η Μέση Ανατολή και η Νότια Κορέα, κυρίως σε εργοτάξια, προκειμένου να στέλνουν χρήματα στην πατρίδα τους.

Nepal’s Prime Minister Resigns After Protests Turn Deadly | WSJ News


Σφηνωμένο μεταξύ Ινδίας και Κίνας, το Νεπάλ αντιμετωπίζει πολιτική και οικονομική αστάθεια από το 2008, όταν διαδηλώσεις οδήγησαν στην κατάργηση της μοναρχίας.

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας της Ινδίας συνεδρίασε επίσης αργά την Τρίτη για να συζητήσει την κατάσταση στη γειτονική χώρα.

«Η σταθερότητα, η ειρήνη και η ευημερία του Νεπάλ είναι υψίστης σημασίας», δήλωσε αργότερα ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι σε ανάρτησή του στο X. «Καλώ με ταπεινότητα όλους τους αδελφούς και τις αδελφές μου στο Νεπάλ να διατηρήσουν την ειρήνη και την τάξη».

Nepal's prime minister resigns after deadly protests over government corruption


Διαπραγματεύσεις με τους διαδηλωτές

Σε έκκληση που εξέδωσε  ο στρατός ανακοίνωσε ότι οι απαγορευτικές διαταγές θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την Πέμπτη το πρωί, προσθέτοντας ότι οι αρμόδιοι φορείς συντονίζονται για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση μετά τη διαμαρτυρία και να επιλύσουν το ζήτημα.

Τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι γίνονται προετοιμασίες για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων μεταξύ των αρχών και των διαδηλωτών, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο πρώην δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Balaram K.C. προέτρεψε τους διαδηλωτές να συγκροτήσουν μια ομάδα διαπραγματεύσεων, με τη βοήθεια του στρατού για τη διατήρηση της τάξης, και ζήτησε τη διεξαγωγή νέων εκλογών.

«Το κοινοβούλιο πρέπει να διαλυθεί και να διεξαχθούν νέες εκλογές», δήλωσε ο συνταγματολόγος στο Reuters. «Πρέπει να συζητήσουν τη συγκρότηση της επόμενης υπηρεσιακής κυβέρνησης».

