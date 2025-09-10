Τι προκάλεσε την εξέγερση των νέων στο Νεπάλ - Από την απαγόρευση των social media, στις φωτιές στο κοινοβούλιο
Η χειρότερη αναταραχή των τελευταίων δεκαετιών στη φτωχή χώρα των Ιμαλαΐων ξέσπασε μετά την απαγόρευση των κοινωνικών μέσων που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, αλλά ανακλήθηκε μετά τον θάνατο 19 ανθρώπων τη Δευτέρα, όταν η αστυνομία έριξε δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες για να ελέγξει τα πλήθη.
WORLD NEWS:— African Hub (@AfricanHub_) September 9, 2025
Politicians houses in Nepal burned by Gen Z youths protesters pic.twitter.com/MkBWkLLFbl
Καμένα οχήματα και συσσωρευμένοι σωροί μεταλλικών αντικειμένων κάλυπταν την περιοχή γύρω από το κοινοβούλιο, όπου πυροσβέστες του στρατού προσπαθούσαν να σβήσουν μια πυρκαγιά στην κεντρική αίθουσα, ενώ το εξωτερικό του κτιρίου ήταν καμένο, από φωτιά που έβαλαν οργισμένοι διαδηλωτές την Τρίτη.
Nepal’s parliament ENGULFED in flames — built in 1903 as the PM’s residence— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) September 10, 2025
Protesters broke into the building, looted it, and set it on fire
Singha Durbar (Lion’s Palace) is the largest palace in Asia#nepal pic.twitter.com/dxbxItG36t pic.twitter.com/Sw9Z2Hr4QA
«Προσπαθούμε πρώτα να ομαλοποιήσουμε την κατάσταση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού Raja Ram Basnet. «Είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τη ζωή και την περιουσία των πολιτών».
Θωρακισμένα οχήματα περιπολούσαν στους δρόμους, που ήταν έρημοι εκτός από μερικούς πεζούς, ενώ τα καταστήματα ήταν κλειστά.
Quando a população se levanta, nada fica em pé, absolutamente nada.— Tumulto BR (@TumultoBR) September 9, 2025
O Nepal está dando uma demonstração de que tudo tem limite. pic.twitter.com/l5ooa3aQ6P
Αρκετά άλλα κυβερνητικά κτίρια, από το ανώτατο δικαστήριο έως τις κατοικίες των υπουργών, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής κατοικίας του Oli, πυρπολήθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων της Τρίτης, με τις αναταραχές να υποχωρούν μόνο μετά την παραίτηση. Σε φωτιές που μπήκαν σε σπίτια πολιτικών, εγκλωβίστηκε η σύζυγός του πρώην αναπληρωτή πρωθυπουργού, Τζαλανάθ Κανάλ με αποτέλεσμα να καεί ζωντανή.
Inspired by Indonesia, massive youth demonstrations in Nepal happening right now over corruption and inequality. They’ve set fire to the parliament building. Nepal has banned all social media pic.twitter.com/nSX9VAB5WV— Ashok Kumar | 🇵🇸 (@broseph_stalin) September 8, 2025
🇳🇵 A video has appeared online showing protesters storming the residence of Nepal's Foreign Minister Arzu Rana Deuba and brutally beating her. pic.twitter.com/zhI7Nfmmvq— Visegrád 24 (@visegrad24) September 9, 2025
Η τύχη του αντιπροέδρου του Νεπάλ παραμένει άγνωστη. Διαδηλωτές τον περικύκλωσαν και άρχισαν να τον χτυπούν άγρια πριν του φορέσουν κουκούλα και τον κυνηγήσουν γυμνό στο ποτάμι. Μετά τον έπιασαν και πάλι και τον έσυραν γυμνό στην πρωτεύουσα Κατμαντού. Από τότε κανένας δεν γνωρίζει το πού βρίσκεται.
“CAPUTO”— Tendencias Mundiales (@porqetendencias) September 9, 2025
Porque al ministro de Economía de Nepal lo tiraron al río semi desnudo y lo están haciendo desfilar y los usuarios aseguran que así terminaría Toto Caputo.
pic.twitter.com/AmDmDklclj
🇳🇵Stripping politicians, kicking and hurting them, burning their houses, and whatnot!?— Saikiran Kannan | 赛基兰坎南 (@saikirankannan) September 9, 2025
The question is, what next for #Nepal which was just finding its feet as a federal democratic republic since 2008.
The point is. Do they understand that democracy ain't always perfect!? pic.twitter.com/ceBQLeXnGc
Γιατί οι νέοι οδηγήθηκαν σε εξέγερσηΣύμφωνα με το Reuters, οι περισσότεροι διαδηλωτές ήταν νέοι που εξέφραζαν την απογοήτευσή τους για την προφανή αποτυχία της κυβέρνησης να καταπολεμήσει τη διαφθορά και να ενισχύσει τις οικονομικές ευκαιρίες.
Εδώ και χρόνια, η έλλειψη θέσεων εργασίας έχει οδηγήσει εκατομμύρια ανθρώπους να αναζητήσουν εργασία σε χώρες όπως η Μαλαισία, η Μέση Ανατολή και η Νότια Κορέα, κυρίως σε εργοτάξια, προκειμένου να στέλνουν χρήματα στην πατρίδα τους.
Σφηνωμένο μεταξύ Ινδίας και Κίνας, το Νεπάλ αντιμετωπίζει πολιτική και οικονομική αστάθεια από το 2008, όταν διαδηλώσεις οδήγησαν στην κατάργηση της μοναρχίας.
Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας της Ινδίας συνεδρίασε επίσης αργά την Τρίτη για να συζητήσει την κατάσταση στη γειτονική χώρα.
«Η σταθερότητα, η ειρήνη και η ευημερία του Νεπάλ είναι υψίστης σημασίας», δήλωσε αργότερα ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι σε ανάρτησή του στο X. «Καλώ με ταπεινότητα όλους τους αδελφούς και τις αδελφές μου στο Νεπάλ να διατηρήσουν την ειρήνη και την τάξη».
Διαπραγματεύσεις με τους διαδηλωτέςΣε έκκληση που εξέδωσε ο στρατός ανακοίνωσε ότι οι απαγορευτικές διαταγές θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την Πέμπτη το πρωί, προσθέτοντας ότι οι αρμόδιοι φορείς συντονίζονται για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση μετά τη διαμαρτυρία και να επιλύσουν το ζήτημα.
Τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι γίνονται προετοιμασίες για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων μεταξύ των αρχών και των διαδηλωτών, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.
Ο πρώην δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Balaram K.C. προέτρεψε τους διαδηλωτές να συγκροτήσουν μια ομάδα διαπραγματεύσεων, με τη βοήθεια του στρατού για τη διατήρηση της τάξης, και ζήτησε τη διεξαγωγή νέων εκλογών.
«Το κοινοβούλιο πρέπει να διαλυθεί και να διεξαχθούν νέες εκλογές», δήλωσε ο συνταγματολόγος στο Reuters. «Πρέπει να συζητήσουν τη συγκρότηση της επόμενης υπηρεσιακής κυβέρνησης».
