Κατέρρευσε τμήμα γυψοσανίδας από οροφή του ΠΑΓΝΗ - Ελαφρά τραυματίας ασθενής
Σύμφωνα με τον διοικητή του ΠΑΓΝΗ, Γιώργου Χαλκιαδάκη στον θάλαμο 50 της Καρδιολογικής «διαπιστώθηκε διαρροή ύδατος και υποχώρηση τμήματος της γύψινης ψευδοροφής, όπου ένα κομμάτι της, έπεσε στην κλίνη ασθενούς, που ευτυχώς του προξένησε μικρές εκδορές στην μετωπιαία χώρα»
Τμήμα γυψοσανίδας κατέρρευσε από την οροφή της Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης λόγω διαρροής ύδατος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ασθενής.
«Ενεργοποιήθηκε άμεσα η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου μας, η οποία διαπίστωσε ότι η διαρροή προερχόταν από καζανάκι τουαλέτας του υπερκείμενου ορόφου και η βλάβη αποκαταστάθηκε άμεσα. Ο ασθενής εξετάστηκε από τους εφημερεύοντες ιατρούς, ήταν σε καλή κλινική κατάσταση αλλά και για προληπτικούς λόγους υποβλήθηκε και σε αξονική εγκεφάλου χωρίς κάποιο παθολογικό εύρημα», αναφέρει.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ Δημήτρης Βρύσαλης, σε δήλωσή του στο cretalive.gr αναφέρει: «Το καμπανάκι του κινδύνου έχει χτυπήσει προ πολλού για υγειονομικούς και ασθενείς για την κτιριακή κατάσταση των νοσοκομείων. Το σωματείο μας πολλές φορές είχε προειδοποιήσει για τα σοβαρά προβλήματα στις κτιριακές υποδομές και την συντήρηση τους τόσο λόγω παλαιότητας, και υποστελέχωσης της τεχνικής υπηρεσίας όσο και της διαχρονικής υποχρηματοδότησης».
«Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση δια στόματος υπουργού Υγείας διατείνεται σε όλους τους τόνους πως το ΕΣΥ μεταμορφώνεται "στη γη της επαγγελίας" με τις ανακαινίσεις, πως οι εθελοντές του Ερυθρού Σταύρου και τα βραχιολάκια αποτελούν ρηξικέλευθα μέτρα που θα δώσουν τη χαριστική βολή στην ατελείωτη ταλαιπωρία των ασθενών και τις πολύωρες αναμονές, εργαζόμενοι και ασθενείς έρχονται αντιμέτωποι με κάθε είδους κίνδυνο», συμπλήρωσε.
«Οι κυβερνητικές φιέστες και το γλεντοκόπι που στήνεται με ομίλους στα δημόσια νοσοκομεία για τις ανακαινίσεις των ΤΕΠ “με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης” (οι οποίοι προέρχονται από τη φορολεηλασία του λαού), δεν μπορούν να κουκουλώσουν την πολιτική της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης που παίζει τη ζωή και την ασφάλεια υγειονομικών, ασθενών και συνοδών στα ζάρια. Το περιστατικό της κατάρρευσης μέρος της οροφής στην καρδιολογική κλινική τα ξημερώματα της Δευτέρας 8/9 έρχεται να προστεθεί σε αντίστοιχα περιστατικά σε δημόσια κτίρια που παραμένουν ασυντήρητα, υποβαθμισμένα και κυριολεκτικά στη μοίρα τους, δημιουργώντας πολλαπλούς κινδύνους για εργαζόμενους και πολίτες. Είναι καρπός μιας διαχρονικής πολιτικής απαξίωσης και υποβάθμισης κάθε δημόσιας δομής παροχής υπηρεσιών, στο όνομα των περικοπών και της μείωσης του κόστους», αναφέρει.
«Αυτά συμβαίνουν όταν η διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής, οι προληπτικές παρεμβάσεις, η συντήρηση και επισκευή των δημόσιων δομών θεωρούνται κόστος. Τέτοιου είδους συμβάντα έχουν ξανασυμβεί και στο παρελθόν. Κι αυτό γιατί η συντήρηση των εγκαταστάσεων, οι τεχνικές εργασίες και οι άμεσες παρεμβάσεις σε περιπτώσεις βλαβών ή δυσλειτουργιών είναι απαιτητικό έργο με το οποίο έχει επιφορτιστεί το ελάχιστο μόνιμο προσωπικό που έχει απομείνει στην Τεχνική Υπηρεσία του ΠΑΓΝΗ», συνεχίζει ο κ. Βρύσαλης.
«Με βάση τον ξεπερασμένο οργανισμό του 2012, προβλέπονται συνολικά 89 μόνιμες θέσεις προσωπικού. Σήμερα, έχουν απομείνει 25 μόνιμοι υπάλληλοι, που καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους μαζί με τους 25 συμβασιούχους και τα διάφορα συνεργεία εξωτερικών τεχνικών που καλούνται να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες ενός οργανισμού όπως είναι ένα μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο. Απαιτούμε άμεση στελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας με μόνιμο προσωπικό Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στο ύψος των σύγχρονων αναγκών», καταλήγει στη δήλωσή του.
