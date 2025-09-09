Οριοθετήθηκε η φωτιά κοντά στη Στεμνίτσα Αρκαδίας
Οριοθετήθηκε η φωτιά κοντά στη Στεμνίτσα Αρκαδίας

Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα

Οριοθετήθηκε η φωτιά κοντά στη Στεμνίτσα Αρκαδίας
Οριοθετήθηκε η φωτιά  που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (9/9) σε δασική έκταση πλησίον της Στεμνίτσας Αρκαδίας. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.


