Συνελήφθη άνδρας για 11 εμπρησμούς στην Ξάνθη
ΕΛΛΑΔΑ
Ξάνθη Φωτιά Πυρκαγιά Εμπρησμός

Συνελήφθη άνδρας για 11 εμπρησμούς στην Ξάνθη

Πρόκειται για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην αγροτική περιοχή της Γενισέας

Συνελήφθη άνδρας για 11 εμπρησμούς στην Ξάνθη
18 ΣΧΟΛΙΑ
Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ένας άνδρας, ο οποίος συνελήφθη σήμερα, κατηγορούμενος για εμπρησμό από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση στην Ξάνθη.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο συλληφθείς είναι Έλληνας και φέρεται να ευθύνεται για συνολικά έντεκα πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην αγροτική περιοχή της Γενισέας. Η πρώτη σημειώθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου, η δεύτερη στις 4 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 5 Σεπτεμβρίου ξέσπασαν εννέα ακόμη φωτιές μέσα στην ίδια ημέρα.

Ο κατηγορούμενος κρατείται και πρόκειται να οδηγηθεί την Τρίτη ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.

Ειδήσεις σήμερα:

Στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης: Το μονοθέσιο της McLaren, η επίδειξη των γυμναστριών και η στάση για μπύρα - Βίντεο και φωτογραφίες

23χρονη Βρετανίδα καταδικάστηκε σε ισόβια στο Ντουμπάι - Οι συνθήκες που αντιμετωπίζει στη φυλακή «Αλκατράζ»

«Με απείλησαν, αλλά όχι με ροζ βίντεο», λέει ο εμπλεκόμενος επίσκοπος στη μαφία της Κρήτης
18 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης