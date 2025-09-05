38 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιές Πυροσβεστική Πυρκαγιά

38 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών

38 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο
Σε 38 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 32 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη έξι.

Στο μεταξύ, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα το απόγευμα σε δασική έκταση στο Παρθένι Αρκαδίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος η πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

