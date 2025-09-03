Ανασύρθηκε η σορός του Τούρκου επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι που πνίγηκε ενώ έπλεε προς τη Μύκονο

Το σκάφος «Graywolf» του 43χρονου επιχειρηματία - με το οποίο είχε αποπλεύσει στις 4 Αυγούστου με προορισμό τη Μύκονο - είχε βρεθεί μισοβυθισμένο και κατεστραμμένο ανοιχτά της Αρτάκης, στη θάλασσα του Μαρμαρά.



Η διεθνής επιτυχία στον σχεδιασμό σκαφών

Ανασύρθηκε σήμερα η σορός του 43χρονου Τούρκουτου οποίου η σορός εντοπίστηκε σε βάθος 68 μέτρων στη θάλασσα του Μαρμαρά, στις 25 Αυγούστου, ενώ είχαν προηγηθεί 19 ημέρες εντατικών ερευνών.Σύμφωνα με το CNN Turk, το άψυχο σώμα του επιχειρηματία, του οποίου το σκάφος ξεκίνησε να πλέει από τη Γιάλοβα προς την, από το πλοίο TCG Alemdar.Ο Γιουκάι φέρεται να σχεδίαζε να παραλάβει την οικογένειά του - τη σύζυγο και το παιδί του - από τηνπροτού φύγουν για τις διακοπές τους στο ελληνικό νησί.Ο Χαλίτ Γιουκάι γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1982. Ήταν επιχειρηματίας και δημιουργός της Mazu Yachts, με την οποία ξεχώρισε στον τομέα της κατασκευής σκαφών αναψυχής, τα οποία πολλά επιφανή άτομα στην Τουρκία – και όχι μόνο.Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Hurriyet, η Mazu Yachts, από την ίδρυσή της το 2011, έχει αποκτήσει μεγάλη φήμη τόσο στην Τουρκία όσο και διεθνώς για τα γιοτ της από σύνθετα ανθρακονήματα, μήκους από 11 έως 40 μέτρα. Ο ίδιος ο Γιουκάι έγινε ιδιαίτερα γνωστός ως φιναλίστ στα Βραβεία BOAT International Design & Innovation Awards 2024 με το γιοτ του μήκους 28,5 μέτρων, το Waterlily.Ο Χαλίτ Γιουκάι από μικρός αγαπούσε τη θάλασσα, καθώς, όπως είχε ισχυριστεί σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει πριν μερικά χρόνια στη Volvo Penta, σχεδίασε το πρώτο του σκάφος σε ηλικία 6 ετών, σε ένα σχολικό τετράδιο. «Σχεδίασα το πρώτο μου έργο, ένα σκάφος ύψους περίπου 18 μέτρων, και είχα την τύχη να το πουλήσω από το πρώτο σχέδιο. Έτσι ξεκίνησαν όλα», είχε πει 43χρονος.Το ενδιαφέρον του για τα σκάφη προήλθε όχι μόνο από τα περιοδικά που αγόραζε ο πατέρας του, αλλά και από τα καλοκαίρια που περνούσε συχνά με την οικογένειά του σε σκάφος.



Ο 43χρονος ήταμ παντρεμένος με μία Ελληνίδα, η οποία εργάζεται ως υπεύθυνη Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων στην εταιρεία του. Μαζί έχουν αποκτήσει ένα παιδί.