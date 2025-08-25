Σε βάθος 68 μέτρων βρέθηκε μετά από 19 μέρες η σορός του Τούρκου επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι

Η σορός βρέθηκε στο σημείο που είχε βυθιστεί το σκάφος του, στη θάλασσα του Μαρμαρά - Ο επιχειρηματίας αγνοούνταν από τις 4 Αυγούστου, όταν είχε ξεκινήσει μόνος του από τη Γιάλοβα της Τουρκίας με προορισμό τη Μύκονο