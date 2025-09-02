H ανάπτυξη της ΤΝ δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά απαιτεί επίσης εξειδικευμένες δεξιότητες
Φωτιά σε ΙΧ στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου - Δείτε βίντεο
Φωτιά σε ΙΧ στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου - Δείτε βίντεο
Στο ρεύμα προς Αθήνα σημειώθηκε το περιστατικό - Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (2/9) σε όχημα το οποίο κινούνταν επί της Λεωφόρου Κηφίσιας στο ύψος του Χαλανδρίου.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Όπως είναι φυσικό, στο σημείο παρατηρήθηκε δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Δείτε στον χάρτη την κίνηση στο σημείο λίγο μετά τις 17.00:
Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Όπως είναι φυσικό, στο σημείο παρατηρήθηκε δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Δείτε στον χάρτη την κίνηση στο σημείο λίγο μετά τις 17.00:
Ειδήσεις σήμερα:
Ο άγνωστος ρόλος του Αρχιμανδρίτη που εμπλέκεται στο κύκλωμα μαφίας της Κρήτης - Πώς από θύμα εκβιασμού έγινε θύτης
Τα αξέχαστα σπίτια του ελληνικού κινηματογράφου: Από την οικία Κοκοβίκου, μέχρι τη βίλα Λεβίδη με τα 70 δωμάτια
Σπύρος Βελέντζας: Έσβησε σε φυλακή των ΗΠΑ o «Σακαφλιάς» της Greek Mafia
Ο άγνωστος ρόλος του Αρχιμανδρίτη που εμπλέκεται στο κύκλωμα μαφίας της Κρήτης - Πώς από θύμα εκβιασμού έγινε θύτης
Τα αξέχαστα σπίτια του ελληνικού κινηματογράφου: Από την οικία Κοκοβίκου, μέχρι τη βίλα Λεβίδη με τα 70 δωμάτια
Σπύρος Βελέντζας: Έσβησε σε φυλακή των ΗΠΑ o «Σακαφλιάς» της Greek Mafia
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα