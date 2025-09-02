Φωτιά σε ΙΧ στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου - Δείτε βίντεο
Φωτιά σε ΙΧ στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου - Δείτε βίντεο

Στο ρεύμα προς Αθήνα σημειώθηκε το περιστατικό - Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς

Φωτιά σε ΙΧ στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου - Δείτε βίντεο
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (2/9) σε όχημα το οποίο κινούνταν επί της Λεωφόρου Κηφίσιας στο ύψος του Χαλανδρίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Όπως είναι φυσικό, στο σημείο παρατηρήθηκε δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Φλεγόμενο ΙΧ στην Λεωφόρο Κηφισιας

Φλεγόμενο ΙΧ στην Λεωφόρο Κηφισιας (1)

Φωτιά σε ΙΧ στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου - Δείτε βίντεο
Φωτιά σε ΙΧ στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου - Δείτε βίντεο


Δείτε στον χάρτη την κίνηση στο σημείο λίγο μετά τις 17.00:

Φωτιά σε ΙΧ στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου - Δείτε βίντεο


