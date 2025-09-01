Καιρός: Με ζέστη και χωρίς βροχές μας κάνει ποδαρικό ο Σεπτέμβριος
Καιρός: Με ζέστη και χωρίς βροχές μας κάνει ποδαρικό ο Σεπτέμβριος

Mε 37 βαθμούς έριξε αυλαία ο Αύγουστος του 2025 - Η πρόγνωση της ΕΜΥ μέχρι και την Παρασκευή

Καιρός: Με ζέστη και χωρίς βροχές μας κάνει ποδαρικό ο Σεπτέμβριος
Ποδαρικό με καλό καιρό και ζέστη θα κάνει ο Σεπτέμβρης με τον υδράργυρο τις επόμενες ημέρες να βρίσκεται 4 με 6 βαθμούς πάνω από τα κλιματικά δεδομένα της χώρας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ο μετεωρολόγος του Alpha σημειώνει ότι «σε συνδυασμό και με την πιο ζεστή Θάλασσα αυτή την εποχή, ο καιρός θα είναι ιδανικός για τα τελευταία μπάνια, ενώ η Τετάρτη 3/9/25 θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας με τον υδράργυρο να φλερτάρει με τους 38 βαθμούς στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία και τους 36-37 στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, την Πελοπόννησο και την κεντρική Μακεδονία. Στην Αττική με τους 35-36 βαθμούς και τους 32-33 στη Θεσσαλονίκη».




Mε 37 βαθμούς έριξε αυλαία ο Αύγουστος του 2025

Σχετικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στη χώρα την Κυριακή 31/08, με τις μέγιστες τιμές της να ξεπερνούν τοπικά τους 37°C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Στυλίδα Φθιώτιδας και στο Άργος. Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες. Όπως προκύπτει από τις υπόλοιπες πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εικόνα, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 °C σε 29 από τους 537 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς.

Καιρός: Με ζέστη και χωρίς βροχές μας κάνει ποδαρικό ο Σεπτέμβριος



Ο καιρός σήμερα

Σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσεις ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 32-33, στην Κεντρική Ελλάδα από 16 έως 32-34 βαθμούς, στην Ήπειρο από 16 έως 29 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 18 έως 32-34 και τοπικά στα ανατολικά έως 35 βαθμούς, στα Επτάνησα από 17 έως 29, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 29-31 βαθμούς, ενώ τοπικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν στους 33-34 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Δυτικό Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 μποφόρ, στο Νότιο Αιγαίο θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι με ίδιες εντάσεις, ενώ στο υπόλοιπο Αιγαίο θα πνέουν ασθενείς άνεμοι διαφόρων διευθύνσεων. Δυτικό ρεύμα με εντάσεις έως 5 μποφόρ θα επικρατήσει στον Κορινθιακό Κόλπο.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33-35 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς.

Ο καιρός της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 32 με 34 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου

Στα βόρεια αρχικά γενικά αίθριος καιρός όμως από τις προμεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία και από τις μεσημβρινές κατά τόπους στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Αργά το απόγευμα τα φαινόμενα στην Ήπειρο και την ανατολική Μακεδονία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα το πρωί στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Ο καιρός της Παρασκευής 5 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, οπότε πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Η ορατότητα το πρωί κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

