Πώς ξέφυγε ο Τούρκος διακινητής από τους αστυνομικούς - Βούτηξε στη θάλασσα φορώντας τις χειροπέδες
ΕΛΛΑΔΑ
Λιμενικό Χίος Μυτιλήνη Μετανάστες

Ο κρατούμενος αιφνιδίασε τους αστυνομικούς συνοδούς, βγήκε τρέχοντας στο κατάστρωμα και πήδηξε στη θάλασσα - Σε εξέλιξη οι έρευνες του Λιμενικού, ενώ κινούνται πειθαρχικές και ποινικές διαδικασίες για τους αστυνομικούς - Άκαρπες μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον εντοπισμό του

Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μηνάς Τσαμόπουλος
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Αιγαίο, όταν Τούρκος κρατούμενος που μεταφερόταν από τις φυλακές Κορυδαλλού στη Μυτιλήνη πήδηξε δεσμευμένος με χειροπέδες στη θάλασσα από το επιβατικό πλοίο «ΑΡΙΑΔΝΗ». Το συμβάν εκτυλίχθηκε όσο το πλοίο έπλεε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Χίου και Οινουσσών.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ο κρατούμενος κοιμόταν στο πάτωμα του πλοίου, φρουρούμενος από τέσσερις αστυνομικούς και δεσμευμένος με χειροπέδες. Σε μια αιφνίδια κίνηση, σηκώθηκε, έτρεξε και αιφνιδίασε τους συνοδούς του, οι οποίοι δεν πρόλαβαν να τον συγκρατήσουν. Την κρίσιμη στιγμή, πολίτης που βρισκόταν στο πλοίο άνοιξε την πόρτα προς το κατάστρωμα, γεγονός που επέτρεψε στον κρατούμενο να φτάσει ως εκεί και να πέσει στη θάλασσα.

Ο συγκεκριμένος άνδρας είχε συλληφθεί στις 7 Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών. Είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος και μεταφέρθηκε στον Κορυδαλλό. Η μεταγωγή του πραγματοποιούνταν ώστε να παραστεί ενώπιον δικαστικής Αρχής στη Μυτιλήνη.

Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν άμεσα τον πλοίαρχο, ο οποίος σταμάτησε τις μηχανές του πλοίου και ξεκίνησε διαδικασίες αναζήτησης. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν σκάφη του Λιμενικού Σώματος, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του κρατουμένου.


Αποτυπωμένη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του ΑΡΙΑΔΝΗ


Η ανακοίνωση από το αρχηγείο της ΕΛΑΣ:

Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα 31 Αυγούστου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης μεταγωγής κρατουμένων με πλοίο, ένας εκ των μεταγόμενων κρατουμένων, εξήλθε στο κατάστρωμα και έπεσε στη θάλασσα, ενώ το πλοίο έπλεε μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης.

Άμεσα, οι αστυνομικοί – συνοδοί ενημέρωσαν τον πλοίαρχο, ο οποίος ακινητοποίησε το πλοίο και ξεκίνησαν οι διαδικασίες έρευνας και διάσωσης. Παράλληλα, ειδοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο κινητοποίησε σκάφη για τον εντοπισμό και τη διάσωση του κρατουμένου.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, το οποίο διενεργεί και το προανακριτικό έργο, ενώ επιπλέον για την υπόθεση κινήθηκε η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε συλληφθεί την 7η Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί και είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού. Η μεταγωγή του στη Μυτιλήνη πραγματοποιούνταν προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστικής Αρχής.


