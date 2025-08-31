Σοκ για τη Σερβία: Χάνει το Eurobasket ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς
SPORTS
Εθνική Σερβίας Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς Euroleague

Σοκ για τη Σερβία: Χάνει το Eurobasket ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς

Ο «Μπόγκι» υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο, τραυματισμός που αναμένεται να τον κρατήσει εκτός δράσης για σημαντικό χρονικό διάστημα

Σοκ για τη Σερβία: Χάνει το Eurobasket ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς
6 ΣΧΟΛΙΑ
Η εθνική Σερβίας θα συνεχίσει χωρίς έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες της, καθώς ο τραυματισμός του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς αποδείχθηκε σοβαρός και τον θέτει εκτός συνέχειας στο Eurobasket.

Ο έμπειρος γκαρντ τραυματίστηκε στο πρώτο παιχνίδι της Σερβίας στη διοργάνωση και, σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ από τη χώρα του, δεν θα καταφέρει να ενισχύσει την ομάδα στα επόμενα ματς.

Οι Σέρβοι, που θεωρούνταν από τα φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, δέχονται ισχυρό πλήγμα με την απουσία του NBAer και πρώην MVP της Euroleague. Ο «Μπόγκι» υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο, τραυματισμός που αναμένεται να τον κρατήσει εκτός δράσης για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Ειδήσεις σήμερα:

Παρέα όλοι οι ηγέτες της Χαμάς - Αδημοσίευτα πλάνα με τους Ντέιφ, Χανίγια και Σινουάρ στο ίδιο τραπέζι, πριν σκοτωθούν από το Ισραήλ

Ο Ισπανός και ο Κύπριος πίσω από το κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο - Πώς τους έπιασαν, οι τιμές και η ροζ κοκαΐνη στους αστέρες του Χόλιγουντ

Μητσοτάκης: Θα παρέμβουμε αν δεν πέσουν οι τιμές στην ενέργεια - Ανακρίβειες από την αντιπολίτευση, δεν καταργείται το 8ωρο
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: Το Associate Campus του Sunderland και η επόμενη μέρα

Με την εμπειρία, τις διεθνείς συνεργασίες και την ακαδημαϊκή του τεκμηρίωση, το Κολλέγιο DEI φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια νέου τύπου στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης