Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Σοκ για τη Σερβία: Χάνει το Eurobasket ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς
Σοκ για τη Σερβία: Χάνει το Eurobasket ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς
Ο «Μπόγκι» υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο, τραυματισμός που αναμένεται να τον κρατήσει εκτός δράσης για σημαντικό χρονικό διάστημα
Η εθνική Σερβίας θα συνεχίσει χωρίς έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες της, καθώς ο τραυματισμός του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς αποδείχθηκε σοβαρός και τον θέτει εκτός συνέχειας στο Eurobasket.
Ο έμπειρος γκαρντ τραυματίστηκε στο πρώτο παιχνίδι της Σερβίας στη διοργάνωση και, σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ από τη χώρα του, δεν θα καταφέρει να ενισχύσει την ομάδα στα επόμενα ματς.
Οι Σέρβοι, που θεωρούνταν από τα φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, δέχονται ισχυρό πλήγμα με την απουσία του NBAer και πρώην MVP της Euroleague. Ο «Μπόγκι» υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο, τραυματισμός που αναμένεται να τον κρατήσει εκτός δράσης για σημαντικό χρονικό διάστημα.
Ο έμπειρος γκαρντ τραυματίστηκε στο πρώτο παιχνίδι της Σερβίας στη διοργάνωση και, σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ από τη χώρα του, δεν θα καταφέρει να ενισχύσει την ομάδα στα επόμενα ματς.
Οι Σέρβοι, που θεωρούνταν από τα φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, δέχονται ισχυρό πλήγμα με την απουσία του NBAer και πρώην MVP της Euroleague. Ο «Μπόγκι» υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο, τραυματισμός που αναμένεται να τον κρατήσει εκτός δράσης για σημαντικό χρονικό διάστημα.
Ειδήσεις σήμερα:
Παρέα όλοι οι ηγέτες της Χαμάς - Αδημοσίευτα πλάνα με τους Ντέιφ, Χανίγια και Σινουάρ στο ίδιο τραπέζι, πριν σκοτωθούν από το Ισραήλ
Ο Ισπανός και ο Κύπριος πίσω από το κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο - Πώς τους έπιασαν, οι τιμές και η ροζ κοκαΐνη στους αστέρες του Χόλιγουντ
Μητσοτάκης: Θα παρέμβουμε αν δεν πέσουν οι τιμές στην ενέργεια - Ανακρίβειες από την αντιπολίτευση, δεν καταργείται το 8ωρο
Παρέα όλοι οι ηγέτες της Χαμάς - Αδημοσίευτα πλάνα με τους Ντέιφ, Χανίγια και Σινουάρ στο ίδιο τραπέζι, πριν σκοτωθούν από το Ισραήλ
Ο Ισπανός και ο Κύπριος πίσω από το κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο - Πώς τους έπιασαν, οι τιμές και η ροζ κοκαΐνη στους αστέρες του Χόλιγουντ
Μητσοτάκης: Θα παρέμβουμε αν δεν πέσουν οι τιμές στην ενέργεια - Ανακρίβειες από την αντιπολίτευση, δεν καταργείται το 8ωρο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα