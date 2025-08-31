Κρατούμενος Τούρκος διακινητής πήδηξε στη θάλασσα μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης κατά τη μεταγωγή του - Ερευνες για τον εντοπισμό του

Αποτυπωμένη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του ΑΡΙΑΔΝΗ

Σκηνές θρίλερ εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Αιγαίο, όταν Τούρκος κρατούμενος που μεταφερόταν από τον Κορυδαλλό, πήδηξε στη θάλασσα από το πλοίο «ΑΡΙΑΔΝΗ», ενώ αυτό έπλεε μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης.Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε συλληφθεί στις 7 Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών και κρατείτο προσωρινά στον Κορυδαλλό. Η μεταγωγή του γινόταν ώστε να παραστεί ενώπιον δικαστικής Αρχής.Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο κρατούμενος κατάφερε να φτάσει στο κατάστρωμα και, σύμφωνα με μαρτυρίες, πήρε φόρα και πήδηξε στη θάλασσα. Οι τέσσερις αστυνομικοί συνοδοί ενημέρωσαν άμεσα τον πλοίαρχο, ο οποίος σταμάτησε τις μηχανές και ξεκίνησε την αναζήτηση. Στις έρευνες συμμετείχαν και σκάφη του Λιμενικού, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί ο ναυαγός.Για την υπόθεση κινήθηκε η πειθαρχική διαδικασία, ενώ σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες. Το Λιμενικό Σώμα έχει αναλάβει την προανάκριση και συνεχίζει τις έρευνες στην περιοχή.Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα 31 Αυγούστου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης μεταγωγής κρατουμένων με πλοίο, ένας εκ των μεταγόμενων κρατουμένων, εξήλθε στο κατάστρωμα και έπεσε στη θάλασσα, ενώ το πλοίο έπλεε μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης.Άμεσα, οι αστυνομικοί – συνοδοί ενημέρωσαν τον πλοίαρχο, ο οποίος ακινητοποίησε το πλοίο και ξεκίνησαν οι διαδικασίες έρευνας και διάσωσης. Παράλληλα, ειδοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο κινητοποίησε σκάφη για τον εντοπισμό και τη διάσωση του κρατουμένου.Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, το οποίο διενεργεί και το προανακριτικό έργο, ενώ επιπλέον για την υπόθεση κινήθηκε η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε συλληφθεί την 7η Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί και είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού. Η μεταγωγή του στη Μυτιλήνη πραγματοποιούνταν προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστικής Αρχής.