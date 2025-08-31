Κοζάνη: Επέστρεφε από γαμήλια δεξίωση ο 28χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο τα ξημερώματα
Κοζάνη: Επέστρεφε από γαμήλια δεξίωση ο 28χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο τα ξημερώματα
Το ΙΧ που οδηγούσε, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε προστατευτικές μπαριέρες
Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, κοντά στο αεροδρόμιο Κοζάνης και πιο συγκεκριμένα στο 3ο χιλιόμετρα της Εθνικής Οδού Κοζάνης - Λάρισας.
Σύμφωνα με το Kozanimedia, το θύμα είναι 28 ετών από τον Πολύμυλο Κοζάνης και πρόκειται για τον οδηγό του οχήματος, ο οποίος έχασε τον έλεγχό του με συνέπεια να σπάσει τις προστατευτικές μπαριέρες και να βρεθεί εκτός δρόμου. Ο άτυχος νέος επέστρεφε από γαμήλια δεξίωση.
Διερχόμενοι οδηγοί, εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο, ενημέρωσαν την Αστυνομία και στο σημείο έφτασαν δυο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
