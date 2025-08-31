«Σοβαρή υποβάθμιση χωρίς λύση στο κυκλοφοριακό» λέει καθηγητής του ΕΜΠ για το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας

Η αντιπαράθεση για το μέλλον της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας συνεχίζεται, με τον Δήμο Αθηναίων και τρία υπουργεία να βρίσκονται σε ανοιχτή σύγκρουση.Τα υπουργεία Υποδομών, Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ξεκαθαρίζουν ότι οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου για την επαναφορά της κυκλοφορίας «δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα», ενώ ο δήμαρχος Χάρης Δούκας δηλώνει πως «δεν θα κάνει πίσω», επιμένοντας ότι θα υπερασπιστεί «το αίτημα των πολιτών για μια πόλη ανοικτή και λειτουργική».Μέσα σε αυτό το κλίμα,, παρενέβη δημόσια, προειδοποιώντας ότι η επιστροφή των αυτοκινήτων στη Β. ΌλγαςΌπως τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ, «είναι προφανές πως τα 500 μέτρα του δρόμου δεν μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση στην Αθήνα. Αντίθετα, η περιοχή μπορεί να αποτελέσει έναν σημαντικό πεζόδρομο που θα ενώσει τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου με το δίκτυο των αρχαιολογικών χώρων».

Ο καθηγητής χαρακτήρισε ανεφάρμοστη την έννοια της «ήπιας κυκλοφορίας» που επικαλείται ο Δήμος, επισημαίνοντας ότι η λεωφόρος συνδέει δύο μεγάλες οδικές αρτηρίες: «Η κυκλοφορία θα είναι κανονική, συνεχώς μποτιλιαρισμένη, με μηδενικό όφελος για τα οχήματα και μεγάλη ζημιά στους πεζούς».Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η Αθήνα αντιμετωπίζει οξύ κυκλοφοριακό πρόβλημα, καθώς οι μετρήσεις δείχνουν αύξηση 11–13% στην κίνηση από το 2021 έως σήμερα, ενώ μέχρι το 2030 αναμένεται διπλασιασμός των χρόνων διαδρομής. «Η λύση βρίσκεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στις πεζοδρομήσεις. Στο κέντρο της Αθήνας δεν μπορούν να μπαίνουν αυτοκίνητα· αντίθετα, πρέπει να πολλαπλασιαστούν οι πεζοδρομήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.Επιπλέον, τόνισε ότι γύρω από τη Βασιλίσσης Όλγας υπάρχουν ήδη επτά σταθμοί μετρό και 56 λεωφορειακές γραμμές, στοιχεία που καθιστούν την περιοχή μία από τις πλέον εξυπηρετούμενες συγκοινωνιακά. «Η λεωφόρος Όλγας θα έπρεπε να είναι ολόκληρη πεζόδρομος, χωρίς κυκλοφορία οχημάτων ή ακόμα και τραμ», κατέληξε.