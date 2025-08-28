Η νέα αθλητική σεζόν παίζει στην bwin που μοιράζει 1.165 δώρα στη νέα της προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση!
Δύο μέτωπα φωτιάς στην Πρέβεζα - 112 για ετοιμότητα, επιχειρούν 11 εναέρια, δείτε βίντεο
Φωτιές ξέσπασαν μετά τις 14:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (28/8) σε Αηδόνι, Κλεισούρα και Βουβοπόταμο Πρέβεζας. Λίγο μετά τις 15:00 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους, το οποίο καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. «Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Αηδόνι, Νάρκισσος και Βουβοπόταμος της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
Για την κατάσβεση των πυρκαγιών έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, στο Αηδόνι και στην Κλεισούρα επιχειρούν 64 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Δύο διαφορετικές #πυρκαγιές σε δασική έκταση στις περιοχές Αηδόνι και Κλεισούρα, του δήμου Πάργας, της Π.Ε. Πρέβεζας. Επιχειρούν 64 #πυροσβεστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 22 οχήματα, 9 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2025
