Δύο μέτωπα φωτιάς στην Πρέβεζα - 112 για ετοιμότητα, επιχειρούν 11 εναέρια, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Πάργα Μήνυμα 112

Δύο μέτωπα φωτιάς στην Πρέβεζα - 112 για ετοιμότητα, επιχειρούν 11 εναέρια, δείτε βίντεο

Φωτιά καίει σε Αηδόνι και Κλεισούρα - Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στις περιοχές

Δύο μέτωπα φωτιάς στην Πρέβεζα - 112 για ετοιμότητα, επιχειρούν 11 εναέρια, δείτε βίντεο
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ
Φωτιές ξέσπασαν μετά τις 14:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (28/8) σε Αηδόνι, Κλεισούρα και Βουβοπόταμο Πρέβεζας.  Λίγο μετά τις 15:00 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους, το οποίο καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. «Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Αηδόνι, Νάρκισσος και Βουβοπόταμος της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Για την κατάσβεση των πυρκαγιών έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, στο Αηδόνι και στην Κλεισούρα επιχειρούν 64 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Φωτιά στον Βουβοπόταμο

Φωτιά στον Βουβοπόταμο (2)



Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Αντιμέτωπος με αυστηρό πρόστιμο ο Δήμος Πάτμου για την εγκατάλειψη του βιολογικού καθαρισμού

«Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη, σκοτώνει παιδιά και αμάχους» - Σφοδρές αντιδράσεις από ΕΕ και Βρετανία για τη νέα φονική επίθεση στο Κίεβο

Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: €120 εκατ. από εθνικούς πόρους για την αναβάθμιση του χώρου της ΔΕΘ, δεν θα κατασκευαστεί κανένα ξενοδοχείο
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Όλα όσα χρειάζεστε για το restart της χρονιάς

Έως τις 14 Σεπτεμβρίου, με το πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More της Εθνικής Τράπεζας κερδίζουμε 15% σε Go For More πόντους, με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, σε επιλεγμένες επιχειρήσεις

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης