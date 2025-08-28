Πάτμος: Αντιμέτωπος με αυστηρό πρόστιμο ο Δήμος για την εγκατάλειψη του βιολογικού καθαρισμού
Πραγματοποιήθηκε νέα αυτοψία από τους επιθεωρητές Περιβάλλοντος, οι οποίοι κατέγραψαν αναλυτικά την εικόνα εγκατάλειψης
Σοβαρές κυρώσεις αντιμετωπίζει ο Δήμος Πάτμου, καθώς δεν μερίμνησε για τη σωστή λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες αναμένεται να επιβληθεί πρόστιμο προς τον Δήμο Πάτμου μετά από σειρά ελέγχων στον βιολογικό καθαρισμό οι οποίοι έδειξαν εγκατάλειψη της εγκατάστασης με αποτέλεσμα ανεπεξέργαστα λύματα να διοχετεύονται στη θάλασσα και κατ' επέκταση να παρέχεται κακής ποιότητας νερό στους πολίτες.
Υπενθυμίζεται πως σε πρόσφατη αυτοψία κλιμακίου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου διαπιστώθηκε ότι η εγκατάσταση είχε πάψει να λειτουργεί, χωρίς να έχει υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση προς τις αρμόδιες κρατικές αρχές. Εν τω μεταξύ, χθες πραγματοποιήθηκε νέα αυτοψία από τους επιθεωρητές Περιβάλλοντος, οι οποίοι κατέγραψαν αναλυτικά την εικόνα εγκατάλειψης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πάντως, είχε ενημερωθεί ήδη από το 2023 από τοπικούς φορείς και έχει εντάξει την περίπτωση της Πάτμου στον φάκελο της ευρωκαταδίκης της χώρας για τη μη ορθή διαχείριση των αστικών λυμάτων – υπόθεση για την οποία η Ελλάδα καταβάλλει πρόστιμο κάθε έξι μήνες.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης μετά την αυτοψία στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Πάτμου «όπως διαπιστώθηκε και δηλώθηκε ρητά από τον φορέα και υπεύθυνο λειτουργίας του έργου που ήταν παρών στην αυτοψία το τελευταίο διάστημα (εδώ και ενάμιση μήνα) δεν πραγματοποιείται επεξεργασία λυμάτων με αποτέλεσμα αυτά να καταλήγουν ανεπεξέργαστα στην θάλασσα».
Το πρόβλημα όπως εξηγήθηκε έχει δημιουργηθεί λόγω υψηλής αλατότητας στην σύσταση των λυμάτων που εισέρχονται στην εγκατάσταση με αποτέλεσμα την φθορά των μεμβρανών επεξεργασίας. Η υψηλή αλατότητα στην σύσταση των λυμάτων προέρχεται από το γεγονός ότι το δίκτυο αποχέτευσης είναι χαμηλότερο από την επιφάνεια της στάθμης της θάλασσας.
Τα λύματα πέφτουν στη θάλασσαΟι εικόνες ντροπής που αποκάλυψε το protothema.gr με το καφέ νερό να τρέχει από τις βρύσες των σπιτιών αλλά και την έντονη δυσοσμία που κατήγγειλαν πολίτες προκάλεσαν ντόμινο εξελίξεων, αφού ξεκίνησε προκαταρκτική που διέταξε η Εισαγγελία Δωδεκανήσων, ενώ ξεκίνησε και σειρά ελέγχων από αρμόδιους φορείς. Μετά την πρώτη αυτοψία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, ακολούθησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας το οποίο ταξιδεύει στο νησί.
Τι αναφέρει η έκθεσηΣύμφωνα με τα συμπεράσματα της αυτοψίας που δημοσίευσε το protothema.gr, σχεδόν τίποτα δεν λειτουργεί σωστά στον Βιολογικό Καθαρισμό.
Την ίδια ώρα, ο υποθαλάσσιος αγωγός της εγκατάστασης είναι εκτός λειτουργίας όπως εξηγήθηκε λόγω φερτών υλικών που έχουν εισχωρήσει σε αυτόν, ενώ δεν έχει γίνει περιμετρική δενδροφύτευση στην περιοχή του έργου.
Όπως αναφέρεται, «κατά τον έλεγχο στο αντλιοστάσιο ΥΑ1 στην περιοχή ‘Χοχλακάς’ δεν διαπιστώθηκε δυσοσμία που να προκαλεί υποβάθμιση περιβάλλοντος κατά την έννοια του Άρθρου 2 του Ν.1650/86 όπως ισχύει. Κατά την αυτοψία έγιναν συστάσεις στον αρμόδιο φορέα λειτουργίας του έργου για την αποκατάσταση λειτουργίας του συνόλου του έργου με βάση τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, των δικτύων μεταφοράς λυμάτων ώστε να αποφεύγεται η αυξημένη αλατότητα στην σύσταση των λυμάτων, την αποκατάσταση των μεμβρανών επεξεργασίας εντός της εγκατάστασης, την αποκατάσταση λειτουργίας του υποθαλάσσιου αγωγού μέσω του οποίου τα επεξεργασμένα λύματα διοχετεύονται στην θάλασσα».
Στα συμπεράσματα της Έκθεσης συνοψίζονται οι παραλείψεις ως εξής:
Ρύπανση αποδέκτη λυμάτων διότι όπως διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία της υπηρεσίας μας η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) του Δήμου Πάτμου βρίσκεται εκτός λειτουργίας και χωρίς την προηγούμενη γνωστοποίηση στην εκάστοτε αρμόδια Περιβαλλοντική Υπηρεσία , λήψη κατάλληλων επανορθωτικών μέτρων από μέρους του φορέα του έργου καθώς και χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωσή τους αντιβαίνοντας στον όρο 6.59 της -20-σχετ. ΑΕΠΟ.
Μη αποκατάσταση του τοπίου του χώρου της ΕΕΛ με φυτεύσεις αντιβαίνοντας στον όρο 6.3 της -20-σχετ. ΑΕΠΟ.
