Πάτμος: Αντιμέτωπος με αυστηρό πρόστιμο ο Δήμος για την εγκατάλειψη του βιολογικού καθαρισμού

Την ίδια ώρα, ο υποθαλάσσιος αγωγός της εγκατάστασηςόπως εξηγήθηκε λόγω φερτών υλικών που έχουν εισχωρήσει σε αυτόν, ενώ δεν έχει γίνει περιμετρική δενδροφύτευση στην περιοχή του έργου.Όπως αναφέρεται, «κατά τον έλεγχο στο αντλιοστάσιο ΥΑ1 στην περιοχή ‘Χοχλακάς’ δεν διαπιστώθηκε δυσοσμία που να προκαλεί υποβάθμιση περιβάλλοντος κατά την έννοια του Άρθρου 2 του Ν.1650/86 όπως ισχύει. Κατά την αυτοψίαλειτουργίας του έργου για την αποκατάσταση λειτουργίας του συνόλου του έργου με βάση τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, των δικτύων μεταφοράς λυμάτων ώστε να αποφεύγεται η αυξημένη αλατότητα στην σύσταση των λυμάτων, την αποκατάσταση των μεμβρανών επεξεργασίας εντός της εγκατάστασης, την αποκατάσταση λειτουργίας του υποθαλάσσιου αγωγού».διότι όπως διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία της υπηρεσίας μας η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) του Δήμου Πάτμου βρίσκεται εκτός λειτουργίας και χωρίς την προηγούμενη γνωστοποίηση στην εκάστοτε αρμόδια Περιβαλλοντική Υπηρεσία , λήψη κατάλληλων επανορθωτικών μέτρων από μέρους του φορέα του έργου καθώς και χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωσή τους αντιβαίνοντας στον όρο 6.59 της -20-σχετ. ΑΕΠΟ.του τοπίου του χώρου της ΕΕΛ με φυτεύσεις αντιβαίνοντας στον όρο 6.3 της -20-σχετ. ΑΕΠΟ.