Κοζάνη: Θανάτωση 220 αιγοπροβάτων της κτηνοτροφικής μονάδας που εντοπίστηκε κρούσμα ευλογιάς
Σε καραντίνα κτηνοτροφικές μονάδες σε ακτίνα 20 χιλιομέτρων
Συναγερμός έχει σημάνει στην Κοζάνη μετά την επίσημη επιβεβαίωση κρουσμάτων ευλογιάς σε αιγοπρόβατα κτηνοτροφικής μονάδας, με τις αρχές να προχωρούν στη θανάτωση 220 ζώων και στη λήψη αυστηρών μέτρων για τον περιορισμό της νόσου.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, τα δείγματα που εστάλησαν στο εργαστήριο αναφοράς στην Αθήνα επιβεβαίωσαν την παρουσία της ευλογιάς σε πρόβατα κτηνοτροφικής μονάδας έξω από την Κοζάνη, όπως είχαν διαπιστώσει αρχικά οι κτηνίατροι της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Κοζάνης.
Σύμφωνα με τις οδηγίες που εφαρμόζονται σε τέτοιες περιπτώσεις, στη συγκεκριμένη μονάδα θα θανατωθούν 220 αιγοπρόβατα, ενώ η εγκατάσταση έχει ήδη τεθεί σε καραντίνα. Παράλληλα, σε καραντίνα έχουν τεθεί και οι κτηνοτροφικές μονάδες που βρίσκονται σε ακτίνα 20 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του κρούσματος.
Υπενθυμίζεται ότι χθες (26/8) σήμανε συναγερμός στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Δυτικής Μακεδονίας μετά τον εντοπισμό ύποπτου κρούσματος ευλογιάς σε κτηνοτροφική μονάδα έξω από την Κοζάνη. Τα δείγματα από τη μονάδα εστάλησαν σε εργαστήριο στην Αθήνα.
Ήδη έχουν τεθεί σε ισχύ ζώνες καραντίνας σε ακτίνα 5 και 20 χιλιομέτρων, ενώ περιορισμοί ισχύουν και σε επίπεδο νομού, με απαγόρευση μετακινήσεων ζώων.
