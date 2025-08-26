Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Κοζάνη: Εντοπίστηκε κρούσμα ευλογιάς των προβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα
Η ευλογιά είναι καθαρά ζωονόσος και δεν προσβάλλει τον άνθρωπο ούτε και κανένα άλλο ζώο, καθώς εντοπίζεται κυρίως στα πρόβατα και σπάνια στις αίγες, δήλωσε ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Δυτικής Μακεδονίας, Θεόφιλος Καντζόγλου
Μεγάλη ανησυχία επικρατεί τις τελευταίες ώρες στους κτηνοτρόφους της περιοχής, καθώς εντοπίστηκε ύποπτο κρούσμα ευλογιάς των προβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα μικρού χωριού της Κοζάνης.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η τυπική επιβεβαίωση αναμένεται από τα πιστοποιημένα εργαστήρια, καθώς η κλινική εικόνα των προβάτων στην κτηνοτροφική μονάδα είναι χαρακτηριστική της νόσου. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες αρχές, με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να προχωρά σε άμεση κινητοποίηση.
Στη συγκεκριμένη μονάδα εκτρέφονται περίπου 220 ζώα, ενώ τα επίσημα αποτελέσματα των κτηνιατρικών εξετάσεων αναμένονται εντός της ημέρας.
Σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, σε περίπτωση επιβεβαίωσης του κρούσματος, η μονάδα θα τεθεί σε καραντίνα, με θανάτωση όλων των ζώων της προσβεβλημένης εκτροφής, ενώ θα πραγματοποιηθεί και οριοθέτηση ζωνών προστασίας και επιτήρησης σε περίμετρο 5 και 20 χιλιομέτρων αντίστοιχα, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου.
Επίσης, με την επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος, σε καθεστώς καραντίνας αναμένεται θα τεθεί ολόκληρος ο νομός Κοζάνης, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Δυτικής Μακεδονίας, Θεόφιλος Καντζόγλου, υπογραμμίζοντας ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είχε παραμείνει έως σήμερα ανέπαφη από τη νόσο, με μοναδικό περιστατικό να καταγράφεται στις αρχές Ιουλίου σε μονάδα της Φλώρινας.
Η εξάπλωση της ευλογιάς των προβάτων κρίνεται ραγδαία, καθώς τον τελευταίο ενάμιση μήνα έχουν καταγραφεί 240 νέες εστίες σε όλη τη χώρα. Οι μαζικές θανατώσεις ζώων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και συνεχίζονται λόγω των νέων εστιών μόλυνσης σε όλη τη χώρα αναμένεται να επιφέρουν αυξήσεις σε κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα καθώς μειώνεται το ζωικό κεφάλαιο.
Ο κ. Καντζόγλου τονίζει ότι η ευλογιά είναι καθαρά ζωονόσος και δεν προσβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο τον άνθρωπο ούτε και κανένα άλλο είδος ζώου, καθώς εντοπίζεται κυρίως στα πρόβατα και σπάνια στις αίγες.
Ταυτόχρονα, μερίδα κτηνοτρόφων ζητά να προχωρήσει άμεσα ο εμβολιασμός των ζώων, ως επιπλέον μέτρο προστασίας απέναντι στη νόσο, πέραν της καραντίνας και των άλλων περιοριστικών μέτρων.
Τέλος, έκκληση απευθύνει ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Δυτικής Μακεδονίας, για πιστή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας και υγιεινής εντός των κτηνοτροφικών μονάδων, πιστή τήρηση της απαγόρευσης μετακίνησης ζώων για οποιαδήποτε σκοπό και προσεκτική επιλογή του τόπου από τον οποίο προμηθεύονται τις ζωοτροφές τους.
