Τραγωδία σε γαμήλιο γλέντι στην Πάτρα - Πέθανε μπροστά στους καλεσμένους ο παππούς της νύφης
Τραγωδία σε γαμήλιο γλέντι στην Πάτρα - Πέθανε μπροστά στους καλεσμένους ο παππούς της νύφης
Χόρεψε για να τιμήσει την αγαπημένη του εγγονή, όμως όταν κάθισε στην καρέκλα κατέρρευσε
Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε γαμήλια εκδήλωση σε γνωστό χώρο δεξιώσεων για γάμους στην Πάτρα.
Κατά τη διάρκεια του γλεντιού σε πολυχώρο εκδηλώσεων, ο 85χρονος παππούς της νύφης, κατέρρευσε ξαφνικά, μπροστά στα έντρομα μάτια συγγενών, φίλων και παρισταμένων.
Σύμφωνα με το flamis.gr, ενώ το ζευγάρι και οι καλεσμένοι του χόρευαν, σηκώθηκε και ο παππούς της νύφης ηλικίας 85 ετών. Χόρεψε για να τιμήσει την αγαπημένη του εγγονή, όμως όταν κάθισε στην καρέκλα για να ξεκουραστεί, κατέρρευσε.
Παρά τη λήψη πρώτων βοηθειών, ο ηλικιωμένος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
