Η μεγαλύτερη παραλία της Ευρώπης βρίσκεται στην Ελλάδα και έχει μήκος 25 χιλιόμετρα
Τέσσερις ώρες από την Αθήνα, μπορείτε να απολαύσετε την μεγαλύτερη αμμώδη παραλία της Ευρώπης
Το καλοκαίρι μπορεί να τελειώνει -θεωρητικά- σε λίγες ημέρες ωστόσο οι διακοπές συνεχίζονται για πολλούς αφού και τον Σεπτέμβριο αρκετοί παραθερίζουν ακόμα.
Τα ελληνικά νησιά είχαν και φέτος την τιμητική τους, με πολλούς να τα επιλέγουν και αυτά να γεμίζουν ασφυκτικά για όλο τον Αύγουστο. Αρκετοί όμως είναι εκείνοι που επιλέγουν διακοπές δίχως επιβίβαση σε πλοίο, υπάρχει μια εξαιρετική πρόταση: μια παραλία που κατέχει τον τίτλο της μεγαλύτερης αμμώδους ακτογραμμής σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και το καλύτερο; Φυσικά αυτή βρίσκεται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην πανέμορφη Ηπειρωτική Ριβιέρα.
Πρόκειται για την παραλία Μονολίθι στην Πρέβεζα, με μήκος περίπου 25 χιλιομέτρων, η οποία εκτείνεται από το χωριό Μύτικας έως την Καστροσυκιά. Το όνομά της το οφείλει σε μια συστάδα μεγάλων βράχων που βρίσκονταν περίπου δέκα μέτρα από την ακτή.
Οι βράχοι αυτοί υψώνονταν πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι το 1943, όταν Γερμανοί και Ιταλοί στρατιώτες, σε μια πράξη διασκέδασης, τους βομβάρδισαν με όλμους και τους κατέστρεψαν.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στην ευρύτερη περιοχή δεν επιτρέπεται η δόμηση, καθώς η ζώνη αυτή προστατεύεται λόγω της γειτνίασής της με την Αρχαία Νικόπολη.
