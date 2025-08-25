Η μεγαλύτερη παραλία της Ευρώπης βρίσκεται στην Ελλάδα και έχει μήκος 25 χιλιόμετρα
ΕΛΛΑΔΑ
Ήπειρος Πάργα Πρέβεζα Παραλία

Η μεγαλύτερη παραλία της Ευρώπης βρίσκεται στην Ελλάδα και έχει μήκος 25 χιλιόμετρα

Τέσσερις ώρες από την Αθήνα, μπορείτε να απολαύσετε την μεγαλύτερη αμμώδη παραλία της Ευρώπης

Η μεγαλύτερη παραλία της Ευρώπης βρίσκεται στην Ελλάδα και έχει μήκος 25 χιλιόμετρα
162 ΣΧΟΛΙΑ
Το καλοκαίρι μπορεί να τελειώνει -θεωρητικά- σε λίγες ημέρες ωστόσο οι διακοπές συνεχίζονται για πολλούς αφού και τον Σεπτέμβριο αρκετοί παραθερίζουν ακόμα. 

Τα ελληνικά νησιά είχαν και φέτος την τιμητική τους, με πολλούς να τα επιλέγουν και αυτά να γεμίζουν ασφυκτικά για όλο τον Αύγουστο. Αρκετοί όμως είναι εκείνοι που επιλέγουν διακοπές δίχως επιβίβαση σε πλοίο, υπάρχει μια εξαιρετική πρόταση: μια παραλία που κατέχει τον τίτλο της μεγαλύτερης αμμώδους ακτογραμμής σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και το καλύτερο; Φυσικά αυτή βρίσκεται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην πανέμορφη Ηπειρωτική Ριβιέρα.

Πρόκειται για την παραλία Μονολίθι στην Πρέβεζα, με μήκος περίπου 25 χιλιομέτρων, η οποία εκτείνεται από το χωριό Μύτικας έως την Καστροσυκιά. Το όνομά της το οφείλει σε μια συστάδα μεγάλων βράχων που βρίσκονταν περίπου δέκα μέτρα από την ακτή.
Μονολίθι - Πρέβεζα | Η μεγαλύτερη αμμώδης παραλία της Ευρώπης


Οι βράχοι αυτοί υψώνονταν πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι το 1943, όταν Γερμανοί και Ιταλοί στρατιώτες, σε μια πράξη διασκέδασης, τους βομβάρδισαν με όλμους και τους κατέστρεψαν.
Μονολίθι Πρέβεζας | Monolithi Beach in Preveza |4K drone video


Κλείσιμο
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στην ευρύτερη περιοχή δεν επιτρέπεται η δόμηση, καθώς η ζώνη αυτή προστατεύεται λόγω της γειτνίασής της με την Αρχαία Νικόπολη.

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΕΘ 2025: Πιο λίγος φόρος για κάθε παιδί, μειώσεις άμεσων φόρων για εισοδήματα ως 60.000 ευρώ

Άγρια ληστεία στο Ζεφύρι: Ρομά χτύπησαν τρία άτομα και τους έκαψαν το αυτοκίνητο

Παντρεύτηκαν ο τράπερ FY και η Αλεξία Κεφαλά - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
162 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης