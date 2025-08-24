Άγρια ληστεία στο Ζεφύρι: Ρομά χτύπησαν τρία άτομα και τους έκαψαν το αυτοκίνητο
Μία σύλληψη - Δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό και σε ιατρικό κέντρο στο Μαρούσι
Επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (24/8) στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Ομήρου στο Ζεφύρι, όταν τρεις Ρομά που επέβαιναν σε ΙΧ επιτέθηκαν σε τρεις επιβάτες άλλου οχήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες χτύπησαν τους επιβαίνοντες, τους αφαίρεσαν τιμαλφή και διάφορα έγγραφα, έβαλαν φωτιά στο όχημα και αμέσως μετά τράπηκαν σε φυγή.
Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ιδία μέσα στον Ερυθρό Σταυρό και σε ιατρικό κέντρο στο Μαρούσι αντίστοιχα, ενώ η γυναίκα που επέβαινε στο αυτοκίνητο οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου.
Δυνάμεις της ΟΠΚΕ πραγματοποίησαν εκτεταμένες αναζητήσεις στην περιοχή και συνέλαβαν έναν ύποπτο, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τη γυναίκα ως ένας εκ των δραστών. Οι δύο συνεργοί του αναζητούνται.
Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου.
