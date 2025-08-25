Κρήτη: Το πιτόγυρο στο Ηράκλειο ξεπέρασε τα έξι ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
Πιτόγυρο Σουβλάκι Κρήτη Ηράκλειο

Κρήτη: Το πιτόγυρο στο Ηράκλειο ξεπέρασε τα έξι ευρώ

Ελάχιστες οι περιπτώσεις στο Ηράκλειο που το τυλιχτό είναι κοντά ή κάτω από τα 5 ευρώ - Οι περιπτώσεις που ξεπερνά τα 7€

Κρήτη: Το πιτόγυρο στο Ηράκλειο ξεπέρασε τα έξι ευρώ
303 ΣΧΟΛΙΑ
Σε μια συνεχή άνοδο βρίσκεται η τιμή του πιτόγυρου και στην Κρήτη έχει πλέον ξεπεράσει τα έξι ευρώ. 

Οι εποχές που το τυλιχτό κόστιζε -στην Κρήτη- 2,50 ευρώ ανήκουν στο μακρινό παρελθόν, καθώς χρόνο με το χρόνο οι τιμές παίρνουν την ανιούσα. Η έρευνα του Creta24 σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες διανομής φαγητού, δείχνει πως η τιμή για το πιτόγυρο σε ψητοπωλεία του Ηρακλείου «έσπασε» το φράγμα των 6 ευρώ, αγγίζοντας ακόμη και τα 6,50 ευρώ.

Σε άλλες περιπτώσεις η τιμή διαμορφώνεται στα 6 ευρώ ή λίγο παραπάνω, ενώ κάποια καταστήματα, προσπαθούν να συγκρατήσουν τις τιμές λίγο πιο κάτω από τα 6 ευρώ.

Ελάχιστες είναι πια οι περιπτώσεις στο Ηράκλειο, που το πιτόγυρο είναι κάτω ή κοντά στα 5 ευρώ. Αν προτιμήσετε πάλι να φάτε μπιφτέκι τυλιχτό σε πίτα, μπορεί να χρειαστεί να δώσετε και πάνω από 7 ευρώ.

Σύμφωνα με επιχειρηματίες του κλάδου και το creta24, η άνοδος των τιμών στις πρώτες ύλες έχει προκαλέσει «ράλι» ανόδου και για τις τιμές στο πιτόγυρο και το σουβλάκι.


Οι ειδήσεις σήμερα

Οπλισμένοι πλέον οι στρατιώτες που ανέπτυξε ο Τραμπ στην Ουάσινγκτον - «Φουντώνει» η κόντρα για την παρουσία τους σε άλλες πόλεις

Έρχονται αλλαγές στα στεγαστικά προγράμματα

Σερίφης στην Φλόριντα εμφανίστηκε σαν... ράπερ μετά από τη σύλληψη βαρόνου των ναρκωτικών - Φόρεσε αλυσίδα $50.000 στο λαιμό
303 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης