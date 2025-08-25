Κρήτη: Το πιτόγυρο στο Ηράκλειο ξεπέρασε τα έξι ευρώ

Ελάχιστες οι περιπτώσεις στο Ηράκλειο που το τυλιχτό είναι κοντά ή κάτω από τα 5 ευρώ - Οι περιπτώσεις που ξεπερνά τα 7€