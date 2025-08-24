Επιχείρηση της τροχαίας σε Ίλιον και Πετρούπολη: Εντοπίστηκαν διανομείς χωρίς άδεια οδήγησης
Κατά την επιχείρηση διαπιστώθηκαν 59 παραβάσεις και ακινητοποιήθηκαν 11 οχήματα
Ειδική επιχείρηση για την πρόληψη και την αντιμετώπιση παραβάσεων της Τροχαίας πραγματοποίησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Αστυνομίας σε Ίλιον και Πετρούπολη. Εντύπωση προκαλεί η ανακοίνωση ότι εντοπίστηκαν διανομείς, που οδηγούσαν μηχανάκι χωρίς άδεια οδήγησης.
Η επιχείρηση έγινε στις 21.8.2025 το βράδυ, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής και τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Ιλίου και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.
Σκοπός της επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων που έχουν καταγραφεί στις εν λόγω περιοχές.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, πραγματοποιήθηκαν 161 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 59 παραβάσεις του ΚΟΚ, όπως ενδεικτικά, για στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση προστατευτικής ζώνης και μη χρήση κράνους.
Ακόμα αφαιρέθηκαν 11 άδειες κυκλοφορίας, 19 άδειες ικανότητας οδήγησης, ενώ ακινητοποιήθηκαν 11 οχήματα.
Σημειώνεται, ότι κατελήφθησαν διανομείς καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος να οδηγούν δίκυκλα στερούμενοι άδειας ικανότητας οδήγησης.
Παρόμοιες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.
