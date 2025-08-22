ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ρόδος: Ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης

Στη σύλληψη ενός 71χρονου ημεδαπού, υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο οποίος είχε διαθέσει αλκοολούχα ποτά σε 16χρονη, προχώρησε το πρωί της Παρασκευής, η αστυνομία της Ρόδου.

Η ανήλικη, σύμφωνα με την ΕΡΤ, μεταφέρθηκε σε κατάσταση μέθης στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αστυνομία ειδοποιήθηκε για το περιστατικό από τους γιατρούς στα επείγοντα του νοσοκομείου.

Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα της για παραμέληση εποπτείας.

