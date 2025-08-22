bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Ρόδος: Ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης
Συνελήφθησαν ο υπεύθυνος του καταστήματος και η μητέρα της
Στη σύλληψη ενός 71χρονου ημεδαπού, υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο οποίος είχε διαθέσει αλκοολούχα ποτά σε 16χρονη, προχώρησε το πρωί της Παρασκευής, η αστυνομία της Ρόδου.
Η ανήλικη, σύμφωνα με την ΕΡΤ, μεταφέρθηκε σε κατάσταση μέθης στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αστυνομία ειδοποιήθηκε για το περιστατικό από τους γιατρούς στα επείγοντα του νοσοκομείου.
Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα της για παραμέληση εποπτείας.
