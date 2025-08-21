Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Ιός Δυτικού Νείλου: Οι δύο πρώτοι θάνατοι στην Ελλάδα - Σε ποιες περιοχές έχουν καταγραφεί κρούσματα
Ιός Δυτικού Νείλου: Οι δύο πρώτοι θάνατοι στην Ελλάδα - Σε ποιες περιοχές έχουν καταγραφεί κρούσματα
Όπως σημειώνεται αφορά σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) ηλικίας άνω των 78 ετών.
Τους δύο πρώτους νεκρούς από τον ιο του Δυτικού Νείλου για τη φετινή περίοδο καταγράφει η χώρα μας σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ. Όπως σημειώνεται αφορά σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) ηλικίας άνω των 78 ετών.
Συνολικά μέχρι χθες, Τετάρτη, το μεσημέρι έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 47 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 41 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 6 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, όπως αναφέρει η έκθεση του ΕΟΔΥ, διαγνώσθηκαν/ δηλώθηκαν 12 νέα εγχώρια κρούσματα. Έχει καταγραφεί, επίσης, ένα εισαγόμενο κρούσμα της λοίμωξης σε ασθενή που εκτέθηκε σε άλλη χώρα του εξωτερικού (Σερβία), το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην περαιτέρω ανάλυση.
Από τους 11 ασθενείς που παραμένουν για νοσηλεία, οι 2 νοσηλεύονται σε ΜΕΘ και οι 9 σε κλίνες εκτός ΜΕΘ.
Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται η γεωγραφική κατανομή των δηλωθέντων εγχώριων κρουσμάτων με εργαστηριακά διαγνωσμένη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου , ανά εκτιμώμενο Δήμο έκθεσης. Σημειώνεται ότι ο εκτιμώμενος τόπος έκθεσης των ανθρωπίνων κρουσμάτων από τον ιό του ΔΝ αποτελεί αδρό κριτήριο για την εκτίμηση των περιοχών κυκλοφορίας του ιού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα οροεπιδημιολογικής μελέτης που είχε διεξαχθεί το 2010, σε κάθε ένα κρούσμα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου με προσβολή του ΚΝΣ αντιστοιχούν περίπου 140 μολυνθέντες από τον ιό (με ήπια συμπτωματολογία ή ασυμπτωματικοί).
