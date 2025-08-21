Οι Ελληνες προτιμούν το εξωτερικό για διακοπές - Πού ταξιδεύουν και πόσα ξοδεύουν
Οι Ελληνες προτιμούν το εξωτερικό για διακοπές - Πού ταξιδεύουν και πόσα ξοδεύουν
Στρέφονται περισσότερο σε προορισμούς της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης σε σύγκριση με δημοφιλείς γειτονικούς προορισμούς σε Τουρκία ή Βουλγαρία - Δείτε πίνακες
Οι Ελληνες ταξιδεύουν περισσότερο στο εξωτερικό, πραγματοποιούν μεγαλύτερες δαπάνες, ενώ φαίνεται ότι στρέφονται περισσότερο σε προορισμούς της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης σε σύγκριση με δημοφιλείς γειτονικούς προορισμούς σε Τουρκία ή Βουλγαρία.
Είναι ενδεικτικό ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία οι αναχωρήσεις από Ελλάδα αυξήθηκαν το 2024 κατά 8%, από 6,2 εκατ. το 2023 σε 6,7 εκατ. το 2024, ενώ οι δαπάνες είχαν διψήφιο ποσοστό αύξησης, στο +15%, από τα 2,4 δισ. του 2023 στα 2,8 δισ. ευρώ το 2024. Μάλιστα πρόκειται για το υψηλότερο νούμερο ιστορικά, δεδομένου ότι η σχετική Ερευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος καταγράφει τις τιμές από το 2005 κι αυτό, παρά την οριακή μείωση των διανυκτερεύσεων (-1%) στα 34,5 εκατ. το 2024. Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) ανήλθε στα 420 ευρώ το 2024, στο +7%, από τα 393 ευρώ του 2023 λόγω της αναλογικά υψηλότερης αύξησης που σημείωσε η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση (ΜΔΔ) κατά 17%, από τα 70 ευρώ το 2023 σε 81 ευρώ το 2024. Οι Ελληνες πάντως ξοδεύουν λιγότερα στο εξωτερικό σε σύγκριση με τα όσα ξοδεύουν οι ξένοι στην Ελλάδα σε ποσοστό, ενδεικτικά, 27% για τη Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη.
Τα στοιχεία προέρχονται από την τελευταία μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ με τίτλο «Η εξερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση από Ελλάδα, 2023- 2024» σύμφωνα με την οποία η βελτίωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα επηρέασε θετικά στην επιθυμία των κατοίκων της Ελλάδας για ταξίδια στο εξωτερικό.
• Στις πληθωριστικές πιέσεις που οδήγησαν το τουριστικό πακέτο σε υψηλότερα επίπεδα τιμών
• Στην αλλαγή των ταξιδιωτικών προτιμήσεων των κατοίκων Ελλάδας από τους όμορους χαμηλής τουριστικής δαπάνης προορισμούς, δηλαδή την Τουρκία και τη Βουλγαρία (από 26% το 2023 σε 22% το 2024) στους παραδοσιακούς υψηλής τουριστικής δαπάνης προορισμούς, όπως η Γερμανία, η Γαλλία η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, (από 27% το 2023 σε 28% το 2024) που έχουν συγκριτικά
σημαντικά υψηλότερη δαπάνη
• Σε συνδυασμό και με τη μικρότερη διάρκεια παραμονής στους προορισμούς (-9%, από 5,6 διανυκτερεύσεις το 2023 σε 5,2 διανυκτερεύσεις το 2024), στην αλλαγή των τουριστικών προτιμήσεων, με μείωση του μεριδίου για διακοπές σε φίλους και συγγενείς που έχουν υψηλή διάρκεια παραμονής και αύξηση του μεριδίου για διακοπές παραθερισμού που έχουν υψηλότερη τουριστική δαπάνη και τουρισμού πόλης που έχουν χαμηλότερη διάρκεια παραμονής.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Καταγγελίες-ρεκόρ για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο σε «Αppodixi» και ΑΑΔΕ
Αγνώριστη η μποξέρ που προκάλεσε σάλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Ιμάν Κελίφ - Δείτε φωτογραφία
Οικογενειακή τραγωδία στις ΗΠΑ: 34χρονη σκότωσε σύζυγο και παιδιά και μετά αυτοκτόνησε - To βίντεο στο TikTok δύο ημέρες πριν το φονικό
Είναι ενδεικτικό ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία οι αναχωρήσεις από Ελλάδα αυξήθηκαν το 2024 κατά 8%, από 6,2 εκατ. το 2023 σε 6,7 εκατ. το 2024, ενώ οι δαπάνες είχαν διψήφιο ποσοστό αύξησης, στο +15%, από τα 2,4 δισ. του 2023 στα 2,8 δισ. ευρώ το 2024. Μάλιστα πρόκειται για το υψηλότερο νούμερο ιστορικά, δεδομένου ότι η σχετική Ερευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος καταγράφει τις τιμές από το 2005 κι αυτό, παρά την οριακή μείωση των διανυκτερεύσεων (-1%) στα 34,5 εκατ. το 2024. Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) ανήλθε στα 420 ευρώ το 2024, στο +7%, από τα 393 ευρώ του 2023 λόγω της αναλογικά υψηλότερης αύξησης που σημείωσε η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση (ΜΔΔ) κατά 17%, από τα 70 ευρώ το 2023 σε 81 ευρώ το 2024. Οι Ελληνες πάντως ξοδεύουν λιγότερα στο εξωτερικό σε σύγκριση με τα όσα ξοδεύουν οι ξένοι στην Ελλάδα σε ποσοστό, ενδεικτικά, 27% για τη Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη.
Τα στοιχεία προέρχονται από την τελευταία μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ με τίτλο «Η εξερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση από Ελλάδα, 2023- 2024» σύμφωνα με την οποία η βελτίωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα επηρέασε θετικά στην επιθυμία των κατοίκων της Ελλάδας για ταξίδια στο εξωτερικό.
Οι 3 λόγοιΜε το δεδομένο ότι οι αναχωρήσεις και οι διανυκτερεύσεις υπολείπονται ακόμα των προ πανδημίας επιπέδων, η ταχύτερη ανάκαμψη των πληρωμών στο εξωτερικό μπορεί να αποδοθεί στους εξής βασικούς λόγους:
• Στις πληθωριστικές πιέσεις που οδήγησαν το τουριστικό πακέτο σε υψηλότερα επίπεδα τιμών
• Στην αλλαγή των ταξιδιωτικών προτιμήσεων των κατοίκων Ελλάδας από τους όμορους χαμηλής τουριστικής δαπάνης προορισμούς, δηλαδή την Τουρκία και τη Βουλγαρία (από 26% το 2023 σε 22% το 2024) στους παραδοσιακούς υψηλής τουριστικής δαπάνης προορισμούς, όπως η Γερμανία, η Γαλλία η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, (από 27% το 2023 σε 28% το 2024) που έχουν συγκριτικά
σημαντικά υψηλότερη δαπάνη
• Σε συνδυασμό και με τη μικρότερη διάρκεια παραμονής στους προορισμούς (-9%, από 5,6 διανυκτερεύσεις το 2023 σε 5,2 διανυκτερεύσεις το 2024), στην αλλαγή των τουριστικών προτιμήσεων, με μείωση του μεριδίου για διακοπές σε φίλους και συγγενείς που έχουν υψηλή διάρκεια παραμονής και αύξηση του μεριδίου για διακοπές παραθερισμού που έχουν υψηλότερη τουριστική δαπάνη και τουρισμού πόλης που έχουν χαμηλότερη διάρκεια παραμονής.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Καταγγελίες-ρεκόρ για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο σε «Αppodixi» και ΑΑΔΕ
Αγνώριστη η μποξέρ που προκάλεσε σάλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Ιμάν Κελίφ - Δείτε φωτογραφία
Οικογενειακή τραγωδία στις ΗΠΑ: 34χρονη σκότωσε σύζυγο και παιδιά και μετά αυτοκτόνησε - To βίντεο στο TikTok δύο ημέρες πριν το φονικό
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα