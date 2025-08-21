Σε βίλες έμεναν οι 6 της τουρκικής μαφίας που συνελήφθησαν στην Αττική - Στο μικροσκόπιο οι σημειώσεις τους, κατηγορούνται για κακουργήματα
Οι 6 χρησιμοποιούσαν ακριβά αυτοκίνητα για τις μετακινήσεις τους, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες της ΕΛΑΣ από την επιχείρηση για τη σύλληψή τους
Στην διακίνηση ναρκωτικών είχαν «ειδίκευση» οι 6 Τούρκοι που συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ΕΛΑΣ στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγονται για δράση μελών της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα.
Οι 6 συλληφθέντες χρησιμοποιούσαν ακριβά αυτοκίνητα για τις μετακινήσεις τους, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες της ΕΛΑΣ από την επιχείρηση για τη σύλληψή τους, και διέμεναν σε βίλες.
Την ίδια ώρα οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν τις σημειώσεις των έξι Τούρκων. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές σε αυτές έγραψαν ποσά και ονόματα των πελατών του κυκλώματος.
Οι ίδιες πηγές εξηγούσαν, επίσης, ότι μπορεί τα βασικά μέλη οργανώσεων της τουρκικής μαφίας που βρίσκονταν στη χώρα μας να έχουν συλληφθεί, υπάρχουν όμως αρκετοί Τούρκοι που επιχειρούν να δώσουν συνέχεια στις εγκληματικές πράξεις τους προσπαθώντας να στήσουν στην Ελλάδα τα «μαγαζιά» τους.
Συγκεκριμένα σε βάρος των 6 συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη για Διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος και παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία.
Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής, για την εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων Τούρκων υπηκόων, που δραστηριοποιούνται στη Χώρα μας.
Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων.
Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν -6- υπήκοοι Τουρκίας, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παράβαση των νόμων για τα ναρκωτικά και τα όπλα.
Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και οχήματα, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
πιστόλι,
γεμιστήρα με -10- φυσίγγια,
-34,5- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
-9- συσκευές κινητών τηλεφώνων,
ιδιόχειρες σημειώσεις,
αποδείξεις αγοράς αγαθών συνολικής αξίας -8.639- ευρώ,
-4- πολυτελή οχήματα και
το χρηματικό ποσό των -4.279,51- ευρώ.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Δείτε φωτογραφίες από τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας:
