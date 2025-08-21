Θεσσαλονίκη: Διάσωση θρίλερ με SUP - Πατέρας παρασύρθηκε προσπαθώντας να φτάσει τα παιδιά του

Στη στεριά, τα παιδιά που είχαν ήδη καταφέρει να βγουν,στη θάλασσα αποδείχθηκε σωτήρια για την οικογένεια. «Ήμασταν έτοιμοι με την παρέα μου να φύγουμε. Είχα ήδη κάνει μία βόλτα με το SUP και τελευταία στιγμή αποφάσισα να πάρω την κάμερα από το αμάξι και να κάνω μία δεύτερη βόλτα για να τραβήξω βίντεο και να το στείλω σε έναν φίλο. Αυτή η ιστορία έγινε επειδή εγώ καθυστέρησα να γυρίσω στο αυτοκίνητο πέντε με δέκα λεπτά» αναφέρει ο κ. Παπαϊωάννου, τονίζοντας ότι η συμβολή του στη διάσωση της οικογένειας ήταν καθαρά θέμα τύχης και συγκυρίας.