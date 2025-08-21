Συμπλοκή κρατουμένων στις Φυλακές Αλικαρνασσού - Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας
ΕΛΛΑΔΑ
Κρατούμενοι Φυλακές Ηράκλειο Κρήτης Φυλακές Αλικαρνασσού

Συμπλοκή κρατουμένων στις Φυλακές Αλικαρνασσού - Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

Οι φύλακες βρήκαν και κατέσχεσαν αυτοσχέδια όπλα και ένα κινητό τηλέφωνο

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στις φυλακές Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο όταν κρατούμενοι πιάστηκαν στα χέρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στο κελί κρατουμένων μεταξύ ατόμων Αραβικής καταγωγής.

Κάτω από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξεκίνησαν τον καβγά, ο οποίος εξελίχθηκε σε πάλη με ένα άτομο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο με κατάγματα ενώ οι δύο που πήραν μέρος στον ξυλοδαρμό να μεταφέρονται στο πειθαρχείο.

Το πρωί της Πέμπτης ακολούθησε έλεγχος στο κελί όπου εκτός από κατσαρίδες και κοριούς, οι φύλακες βρήκαν και κατέσχεσαν αυτοσχέδια όπλα και ένα κινητό τηλέφωνο.

