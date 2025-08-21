«Σιώπησες, μα τα μάτια σου ουρλιάζουν»: Συγκινεί η μητέρα της Ασπασίας που πυροβολήθηκε από τον πατέρα της στο Άργος
«Σιώπησες, μα τα μάτια σου ουρλιάζουν»: Συγκινεί η μητέρα της Ασπασίας που πυροβολήθηκε από τον πατέρα της στο Άργος
Με δύναμη ψυχής, η Σπυριδούλα Φατούρου συνεχίζει τον αγώνα στο πλευρό της κόρης της - Το χρονικό της υπόθεσης που είχε συγκλονίσει την Ελλάδα πριν από 12 χρόνια
Κάθε Αύγουστο η ψυχή της Σπυριδούλας Φατούρου βαραίνει. Δώδεκα χρόνια πόνος και αντοχή για τη μητέρα της Ασπασίας Μπόγρη από το Άργος, του κοριτσιού που ο πατέρας της τον Αύγουστο 2013 την πυροβόλησε στο κεφάλι για να εκδικηθεί τη μητέρα της, ενώ στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το ίδιο όπλο.
«Δώδεκα χρόνια παιδί μου... Μαμά, βοήθεια μαμά... Από τότε σιώπησες, μα τα μάτια σου ουρλιάζουν...» γράφει στην τελευταία της ανάρτηση η μητέρα της Ασπασίας, η οποία όλα αυτά τα χρόνια στέκεται «βράχος» δίπλα στο παιδί της.
Κάθε Αύγουστο αυτή η γενναία μητέρα βρίσκει το θάρρος να μιλήσει. Όχι για να προκαλέσει λύπηση αλλά για να υπενθυμίσει τι σημαίνει αγώνας για το παιδί σου. Να μην τα παρατάς όταν όλα μέσα σου φωνάζουν πως δεν αντέχεις άλλο.
Η Ασπασία σήμερα συνεχίζει το δικό της δύσκολο δρόμο. Και αυτό είναι ένα θαύμα. Ένα θαύμα που κρατιέται ζωντανό χάρη στη μητέρα της, χάρη στη δύναμη μιας καρδιάς που αρνήθηκε να σπάσει.
Μεσημέρι Δευτέρας, 12 Αυγούστου 2013: η 17χρονη Ασπασία δίνει την πιο δύσκολη μάχη, τη μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Ήταν η στιγμή που ο πατέρας της, την πυροβόλησε εξ επαφής μετά τη μεσημεριανή τους έξοδο για φαγητό, στην πλατεία Λαϊκής Αγοράς του Άργους. Στη συνέχεια πήγε σπίτι του και αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Στις 22 Αυγούστου κατέληξε στο Τζάνειο. Ένα τεράστιο «γιατί;» ξεστομίζουν τα χείλη όλων όσων αναφέρονται σε αυτή την υπόθεση που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.
Το χρονικό
Ο Γιώργος Μπόγρης ήταν προμηθευτής τσιγάρων σε περίπτερα και ψιλικατζίδικα στην ευρύτερη περιοχή. Θύμα της οικονομικής κρίσης ο Γιώργος Μπόγρης δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Ο εσωστρεφής επιχειρηματίας βρίσκεται αντιμέτωπος με μεγάλα προβλήματα. Καταλήγει να έχει δανειστεί από τράπεζες και τοκογλύφους, αλλά να μην μπορεί να τα βγάλει πέρα. Εκεί κάπου αρχίζουν τα πρώτα σοβαρά προβλήματα με τη γυναίκα του, Σπυριδούλα. Εντάσεις, καβγάδες και φωνές αναγκάζουν τη σύζυγο να φύγει από το σπίτι μαζί με την Ασπασία.
Πρόκειται για μια εξέλιξη που δεν μπόρεσε ποτέ να αποδεχτεί ο 47χρονος. Παρενοχλούσε τη σύζυγό του σχεδόν σε καθημερινή βάση. Η Σπυριδούλα προχωράει τη ζωή της. Συνάπτει σχέση με έναν άλλον άντρα, κάνει νέα προσωπικά σχέδια. Πρώτο της μέλημα, όμως, είναι πάντα το σωστό μεγάλωμα της Ασπασίας. Ο Γιώργος μένει στάσιμος, ενώ βουλιάζει στα χρέη αλλά και στα λάθη του. Δεν μπορεί να ξεπεράσει το γεγονός ότι η πρώην γυναίκα του έχει κάνει βήματα προς τα εμπρός, όπως δεν μπορεί να ξεπεράσει ότι η κόρη του έχει ακολουθήσει τη μητέρα της. Αυτό προκύπτει και από το σημείωμα του αυτόχειρα που βρέθηκε τη 19η Αυγούστου στο σπίτι του και αναφέρει μεταξύ άλλων: «Κανονικά θα έπρεπε να σκοτώσω εσένα, αλλά επειδή θα ζήσεις, όσο ζήσεις, με το βάρος του θανάτου της θα είναι καλύτερα».
Το προφίλ που σκιαγραφήθηκε μετά το τραγικό γεγονός έκανε λόγο για έναν άνθρωπο που έφερε ενδείξεις ότι έπασχε από διπολική διαταραχή και ψυχασθένεια. Αυτό, όμως, δεν ήταν κάτι που είχε διαγνωστεί όσο ο Μπόγρης ήταν εν ζωή.
