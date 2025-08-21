«Σιώπησες, μα τα μάτια σου ουρλιάζουν»: Συγκινεί η μητέρα της Ασπασίας που πυροβολήθηκε από τον πατέρα της στο Άργος

Ο Γιώργος Μπόγρης ήταν προμηθευτής τσιγάρων σε περίπτερα και ψιλικατζίδικα στην ευρύτερη περιοχή. Θύμα της οικονομικής κρίσης ο Γιώργος Μπόγρης δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Ο εσωστρεφής επιχειρηματίας βρίσκεται αντιμέτωπος με μεγάλα προβλήματα. Καταλήγει να έχει δανειστεί από τράπεζες και, αλλά να μην μπορεί να τα βγάλει πέρα. Εκεί κάπου αρχίζουν τα πρώτα σοβαρά προβλήματα με τη γυναίκα του, Σπυριδούλα. Εντάσεις, καβγάδες και φωνές αναγκάζουν τη σύζυγο να φύγει από το σπίτι μαζί με την Ασπασία.Πρόκειται για μια εξέλιξη που δεν μπόρεσε ποτέ να αποδεχτεί ο 47χρονος. Παρενοχλούσε τη σύζυγό του σχεδόν σε καθημερινή βάση. Η Σπυριδούλα προχωράει τη ζωή της. Συνάπτει σχέση με έναν άλλον άντρα, κάνει νέα προσωπικά σχέδια. Πρώτο της μέλημα, όμως, είναι πάντα το σωστό μεγάλωμα της Ασπασίας. Ο Γιώργος μένει στάσιμος, ενώ βουλιάζει στααλλά και στα λάθη του. Δεν μπορεί να ξεπεράσει το γεγονός ότι η πρώην γυναίκα του έχει κάνει βήματα προς τα εμπρός, όπως δεν μπορεί να ξεπεράσει ότι η κόρη του έχει ακολουθήσει τη μητέρα της. Αυτό προκύπτει και από το σημείωμα του αυτόχειρα που βρέθηκε τη 19η Αυγούστου στο σπίτι του και αναφέρει μεταξύ άλλων: «Κανονικά θα έπρεπε να σκοτώσω εσένα, αλλά επειδή θα ζήσεις, όσο ζήσεις, με το βάρος του θανάτου της θα είναι καλύτερα».Το προφίλ που σκιαγραφήθηκε μετά το τραγικό γεγονός έκανε λόγο για έναν άνθρωπο που έφερε ενδείξεις ότι έπασχε από διπολική διαταραχή και ψυχασθένεια. Αυτό, όμως, δεν ήταν κάτι που είχε διαγνωστεί όσο ο Μπόγρης ήταν εν ζωή.