Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Αττική για την τουρκική μαφία: Έξι συλλήψεις για όπλα και ναρκωτικά, κυκλοφορούσαν με πολυτελή ΙΧ - Δείτε φωτογραφίες από τα ευρήματα
Κατασχέθηκαν πιστόλια, ναρκωτικά και πολυτελή αυτοκίνητα - Δείτε φωτογραφίες
Συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες ώρες στη Δυτική Αττική στο πλαίσιο εντοπισμού Τούρκων πολιτών που εμπλέκονται στο οργανωμένο έγκλημα.
Η επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας, την οποία ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντάσσεται στις εντατικές προσπάθειες που γίνονται το τελευταίο διάστημα για τον εντοπισμό Τούρκων οι οποίοι έχουν εισέλθει στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια και αναπτύσσουν δραστηριότητες που σχετίζονται με την τουρκική μαφία.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έφοδοι σε σπίτια και έγιναν έξι συλλήψεις για παράβαση των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.
Αργά το βράδυ της Τετάρτης σε ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ ανέφερε:
Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής, για την εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων Τούρκων υπηκόων, που δραστηριοποιούνται στη Χώρα μας.
Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων.
Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν -6- υπήκοοι Τουρκίας, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παράβαση των νόμων για τα ναρκωτικά και τα όπλα.
Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και οχήματα, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
πιστόλι,
γεμιστήρα με -10- φυσίγγια,
-34,5- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
-9- συσκευές κινητών τηλεφώνων,
ιδιόχειρες σημειώσεις,
αποδείξεις αγοράς αγαθών συνολικής αξίας -8.639- ευρώ,
-4- πολυτελή οχήματα και
το χρηματικό ποσό των -4.279,51- ευρώ.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Δείτε φωτογραφίες από τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας:
