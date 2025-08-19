Χανιά: Ο 56χρονος που μαχαίρωσε τη σύντροφό του, είχε προσπαθήσει να βιάσει και άλλη γυναίκα πέρσι
Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σήμερα το πρωί στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί
Μόνο καθαρό δε φαίνεται πως είναι το παρελθόν του 56χρονου Βούλγαρου, που ξυλοκόπησε και στη συνέχεια μαχαίρωσε πολλές φορές πισώπλατα τη 45χρονη σύντροφό του ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.
Τον Μάιο του 2024, ο 56χρονος είχε σχέση με μία 50χρονη, η οποία κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές ότι τη χτύπησε αλύπητα με ξύλο και στη συνέχεια προσπάθησε να τη βιάσει. Στη συνέχεια την έσπρωχνε βίαια πάνω σε βράχια.
Οι αστυνομικές αρχές είχαν κινητοποιηθεί αμέσως και είχαν συλλάβει τον 56χρονο Βούλγαρο. Λίγο αργότερα, όμως, αφέθηκε ελεύθερος.
Δεν άργησε να επαναλάβει τις πράξεις του αυτή τη φορά στη νυν 45χρονη σύντροφό του. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σήμερα το πρωί (19/8) στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.
