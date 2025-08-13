Nova και Vodafone δίπλα στους πυρόπληκτους: Δωρεάν παροχές επικοινωνίας για τους συνδρομητές τους σε Ζάκυνθο και Δυτική Ελλάδα

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει το Πτυχίο Διατροφής και Διαιτολογίας, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για σπουδές και επαγγελματική ανάπτυξη.
Δωρεάν λεπτά ομιλίας και ίντερνετ για τους πυρόπληκτους κατοίκους στη Ζάκυνθο, Άρτα, Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Πρέβεζα
Δωρεάν παροχή επικοινωνίας για τους συνδρομητές τους σε περιοχές της Ζακύνθου και της Δυτικής Ελλάδας (Αιτωλοακαρνανία, 'Αρτα, Αχαΐα, Πρέβεζα) παρέχουν η Nova (μέλος της United Group) και η Vodafone κατανοώντας τις αυξημένες ανάγκες επικοινωνίας, λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών.
Ειδικότερα, η Nova προσφέρει δωρεάν στους συνδρομητές της στις πληγείσες περιοχές, 1.500 λεπτά ομιλίας προς όλους (εθνικά κινητά και σταθερά) και απεριόριστα GB στο κινητό τους.
Η παροχή ισχύει ήδη από 12/8/2025, έως και 26/8/2025 και αφορά συνδρομητές κινητής, συμβολαίου και καρτοκινητής, ιδιώτες και επαγγελματίες. Οι συνδρομητές ενημερώνονται με SMS στο κινητό τους για την ενεργοποίηση των παροχών.
Επιπλέον, η Nova έχει αναστείλει τις εισπρακτικές ενέργειες φραγής για τις υπηρεσίες Σταθερής & Internet, Κινητής και συνδρομητικής Τηλεόρασης, στις εν λόγω περιοχές.
Ακόμη, οι συνδρομητές της Vodafone, ιδιώτες και επαγγελματίες, συμβολαίου κινητής, καρτοπρογράμματος και καρτοκινητής καθώς και οι πελάτες σταθερής, που ζουν στις περιοχές Κερί, Αγαλάς, Κοιλιωμένος, 'Αγιος Λέων, Παλιάμπελα, Πογωνιά, Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, 'Αγιος Στέφανος και Θεριανό, θα έχουν στη διάθεση τους, από 12 Αυγούστου και για 15 μέρες, έως και 27 Αυγούστου, αυτόματα και δωρεάν 1500 λεπτά ομιλίας στο κινητό προς εθνικά κινητά και σταθερά, αλλά και 20 GB στο κινητό.
Οι συνδρομητές θα ενημερωθούν για την ενεργοποίηση με SMS στο κινητό τους. Επιπλέον, η Vodafone αναστέλλει τις εισπρακτικές ενέργειες για φραγή εισερχομένων ή/και εξερχομένων κλήσεων για τους κατοίκους των ανωτέρω περιοχών μέχρι και 27 Αυγούστου 2025.
