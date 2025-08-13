Τροχαίο ατύχημα με 5 τραυματίες στη λεωφόρο Λαυρίου - Δύο παιδιά στο νοσοκομείο
Τροχαίο ατύχημα με 5 τραυματίες στη λεωφόρο Λαυρίου - Δύο παιδιά στο νοσοκομείο

Αποτέλεσμα του τροχαίου ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα ήταν ο τραυματισμός πέντε ατόμων

Τροχαίο ατύχημα με 5 τραυματίες στη λεωφόρο Λαυρίου - Δύο παιδιά στο νοσοκομείο
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη λεωφόρο Λαυρίου στο ύψος των φαναριών για τα Καλύβια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του irafina.gr, αποτέλεσμα του τροχαίου ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα ήταν ο τραυματισμός πέντε ατόμων ανάμεσα τους δυο παιδιών 13 και 15 ετών.

Τα δύο παιδιά παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφερθούν σε νοσοκομείο, ενώ έφτασε ακόμα ένα ασθενοφόρο προκειμένου να μεταφέρει άλλες τρεις τραυματίες που βρέθηκαν στο σημείο του ατυχήματος.

Επί τόπου βρέθηκαν οχήματα της πυροσβεστικής και της τροχαίας ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές μέχρι αυτήν την ώρα περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του ατυχήματος.

