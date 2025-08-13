Φωτιά στην Αχαΐα: Οι φλόγες πέρασαν από μάντρα με κατεσχεμένα αυτοκίνητα, εκατοντάδες έγιναν στάχτη

Εκτεταμένες καταστροφές προκάλεσαν τα μέτωπα της φωτιάς στην Αχαΐα, τα οποία πέρασαν μέσα από μάντρα του ΟΔΔΥ με αυτοκίνητα που έχουν κατασχεθεί.Στη μάντρα, μεταξύ Άνω και Κάτω Αχαγιάς, βρίσκονταν περίπου 1.000 οχήματα, αναφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής, τα οποία έχουν καταστραφεί όλα.Δείτε τις καταστροφές στη μάντρα:Οι φλόγες έφτασαν στο σημείο περίπου στις 19:30 της Τρίτης και μέσα σε λίγες ημέρες σάρωσαν τη μάντρα, εξαιτίας και των πολύ ισχυρών ανέμων που δεν κόπασαν ούτε στιγμή.