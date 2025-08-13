ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα

Φωτιά στην Αχαΐα: Οι φλόγες πέρασαν από μάντρα με κατεσχεμένα αυτοκίνητα, εκατοντάδες έγιναν στάχτη
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Αυτοκίνητα

Φωτιά στην Αχαΐα: Οι φλόγες πέρασαν από μάντρα με κατεσχεμένα αυτοκίνητα, εκατοντάδες έγιναν στάχτη

Τα οχήματα στη μάντρα, μεταξύ Άνω και Κάτω Αχαγιάς, καταστράφηκαν ολοσχερώς

Φωτιά στην Αχαΐα: Οι φλόγες πέρασαν από μάντρα με κατεσχεμένα αυτοκίνητα, εκατοντάδες έγιναν στάχτη
9 ΣΧΟΛΙΑ
Εκτεταμένες καταστροφές προκάλεσαν τα μέτωπα της φωτιάς στην Αχαΐα, τα οποία πέρασαν μέσα από μάντρα του ΟΔΔΥ με αυτοκίνητα που έχουν κατασχεθεί.

Στη μάντρα, μεταξύ Άνω και Κάτω Αχαγιάς, βρίσκονταν περίπου 1.000 οχήματα, αναφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής, τα οποία έχουν καταστραφεί όλα.

Δείτε τις καταστροφές στη μάντρα:



Οι φλόγες έφτασαν στο σημείο περίπου στις 19:30 της Τρίτης και μέσα σε λίγες ημέρες σάρωσαν τη μάντρα, εξαιτίας και των πολύ ισχυρών ανέμων που δεν κόπασαν ούτε στιγμή.

Ειδήσεις σήμερα:

Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (12/8)

Το μεγάλο κόλπο με την κοκαϊνη αξίας 30 εκατ. ευρώ στα κοντέϊνερ της μπανάνας - Το διεθνές κύκλωμα και ο 42χρονος ελληνικής καταγωγής

Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού
9 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η γενιά του "τώρα": Πώς η άμεση ικανοποίηση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε

Η γενιά του "τώρα": Πώς η άμεση ικανοποίηση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε

Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης