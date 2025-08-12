ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Δείτε χάρτες με τα μέτωπα των πυρκαγιών στη χώρα - Κόκκινα και πορτοκαλί «στίγματα» σε όλη την Ελλάδα
Δείτε χάρτες με τα μέτωπα των πυρκαγιών στη χώρα - Κόκκινα και πορτοκαλί «στίγματα» σε όλη την Ελλάδα

Ποιες είναι σε εξέλιξη και ποιες υπό έλεγχο, αλλά ακόμη απασχολούν δυνάμεις

Δείτε χάρτες με τα μέτωπα των πυρκαγιών στη χώρα - Κόκκινα και πορτοκαλί «στίγματα» σε όλη την Ελλάδα
Εστίες φωτιάς σχεδόν σε όλη τη χώρα δείχνει η επιχειρησιακή εικόνα της Πυροσβεστικής απόψε (12/8) που καλείται να διαχειριστεί δεκάδες διάσπαρτα μέτωπα.

Στους χάρτες που ακολουθούν καταγράφονται οι πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη και όσες είναι υπό μερικό έλεγχο, άρα χρειάζονται ακόμη δυνάμεις.

Δείτε χάρτες με τα μέτωπα των πυρκαγιών στη χώρα - Κόκκινα και πορτοκαλί «στίγματα» σε όλη την Ελλάδα
Δείτε χάρτες με τα μέτωπα των πυρκαγιών στη χώρα - Κόκκινα και πορτοκαλί «στίγματα» σε όλη την Ελλάδα


Καταγράφονται ακόμη τα μέσα και το προσωπικό που έχει δοθεί για τα μέτωπα.


