Δείτε χάρτες με τα μέτωπα των πυρκαγιών στη χώρα - Κόκκινα και πορτοκαλί «στίγματα» σε όλη την Ελλάδα

Εστίες φωτιάς σχεδόν σε όλη τη χώρα δείχνει η επιχειρησιακή εικόνα της Πυροσβεστικής απόψε (12/8) που καλείται να διαχειριστεί δεκάδες διάσπαρτα μέτωπα.Στους χάρτες που ακολουθούν καταγράφονται οι πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη και όσες είναι υπό μερικό έλεγχο, άρα χρειάζονται ακόμη δυνάμεις.Καταγράφονται ακόμη τα μέσα και το προσωπικό που έχει δοθεί για τα μέτωπα.