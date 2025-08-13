Νύχτα αγωνίας στην Αχαΐα - Μάχη με τις πολλαπλές εστίες, δείτε βίντεο

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Η φωτιά καίει σε 3 διαφορετικές εστίες, στα Φλογεραίικα, στο Πλατάνι και στα Δεμένικα Αχαΐας - Λίγο μετά τις 23:00 φωτιά εκδηλώθηκε και στα Συχαινά

Νύχτα αγωνίας βιώνουν οι κάτοικοι της Αχαΐας, η οποία βρίσκεται σε πύρινο κλοιό από το μεσημέρι της Τρίτης.

Αυτή την ώρα, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν μάχη με πολλαπλά μέτωπα, ενώ λίγο μετά τις 23:00, φωτιά ξέσπασε και στην περιοχή Συχαινά, βόρεια της πόλης της Πάτρας, όπου 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και εθελοντές.

Η φωτιά καίει σε 3 διαφορετικές εστίες, στα Φλογεραίικα, στο Πλατάνι και στα Δεμένικα Αχαΐας και σημειώνεται ότι συνολικά στα μέτωπα της  φωτιάς επιχειρούν 4.850 πυροσβέστες.

Δεκάδες οικισμοί έχουν εκκενωθεί και πολλά σπίτια και επιχειρήσεις έχουν καεί, ενώ εκκενώθηκε και το κέντρο υγείας της Κάτω Αχαΐας.

«Είναι πραγματικά τρομακτικές οι στιγμές στη δυτική Ελλάδα. Δίνονται μάχες. Το κομμάτι της κεντρικής Αχαΐας δοκιμάζεται ιδιαίτερα. Το τεράστιο πρόβλημα είναι οι άνεμοι που πνέουν και η φωτιά που δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Αξίζουν συγχαρητήρια στην Πυροσβεστική», δήλωσε στην ΕΡΤ ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης.

