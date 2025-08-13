Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Νύχτα αγωνίας στην Αχαΐα - Μάχη με τις πολλαπλές εστίες, δείτε βίντεο
Νύχτα αγωνίας στην Αχαΐα - Μάχη με τις πολλαπλές εστίες, δείτε βίντεο
Η φωτιά καίει σε 3 διαφορετικές εστίες, στα Φλογεραίικα, στο Πλατάνι και στα Δεμένικα Αχαΐας - Λίγο μετά τις 23:00 φωτιά εκδηλώθηκε και στα Συχαινά
Νύχτα αγωνίας βιώνουν οι κάτοικοι της Αχαΐας, η οποία βρίσκεται σε πύρινο κλοιό από το μεσημέρι της Τρίτης.
Αυτή την ώρα, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν μάχη με πολλαπλά μέτωπα, ενώ λίγο μετά τις 23:00, φωτιά ξέσπασε και στην περιοχή Συχαινά, βόρεια της πόλης της Πάτρας, όπου 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και εθελοντές.
Η φωτιά καίει σε 3 διαφορετικές εστίες, στα Φλογεραίικα, στο Πλατάνι και στα Δεμένικα Αχαΐας και σημειώνεται ότι συνολικά στα μέτωπα της φωτιάς επιχειρούν 4.850 πυροσβέστες.
Δεκάδες οικισμοί έχουν εκκενωθεί και πολλά σπίτια και επιχειρήσεις έχουν καεί, ενώ εκκενώθηκε και το κέντρο υγείας της Κάτω Αχαΐας.
«Είναι πραγματικά τρομακτικές οι στιγμές στη δυτική Ελλάδα. Δίνονται μάχες. Το κομμάτι της κεντρικής Αχαΐας δοκιμάζεται ιδιαίτερα. Το τεράστιο πρόβλημα είναι οι άνεμοι που πνέουν και η φωτιά που δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Αξίζουν συγχαρητήρια στην Πυροσβεστική», δήλωσε στην ΕΡΤ ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης.
Αυτή την ώρα, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν μάχη με πολλαπλά μέτωπα, ενώ λίγο μετά τις 23:00, φωτιά ξέσπασε και στην περιοχή Συχαινά, βόρεια της πόλης της Πάτρας, όπου 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και εθελοντές.
Η φωτιά καίει σε 3 διαφορετικές εστίες, στα Φλογεραίικα, στο Πλατάνι και στα Δεμένικα Αχαΐας και σημειώνεται ότι συνολικά στα μέτωπα της φωτιάς επιχειρούν 4.850 πυροσβέστες.
Δεκάδες οικισμοί έχουν εκκενωθεί και πολλά σπίτια και επιχειρήσεις έχουν καεί, ενώ εκκενώθηκε και το κέντρο υγείας της Κάτω Αχαΐας.
«Είναι πραγματικά τρομακτικές οι στιγμές στη δυτική Ελλάδα. Δίνονται μάχες. Το κομμάτι της κεντρικής Αχαΐας δοκιμάζεται ιδιαίτερα. Το τεράστιο πρόβλημα είναι οι άνεμοι που πνέουν και η φωτιά που δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Αξίζουν συγχαρητήρια στην Πυροσβεστική», δήλωσε στην ΕΡΤ ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης.
Ειδήσεις σήμερα:
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (12/8)
Το μεγάλο κόλπο με την κοκαϊνη αξίας 30 εκατ. ευρώ στα κοντέϊνερ της μπανάνας - Το διεθνές κύκλωμα και ο 42χρονος ελληνικής καταγωγής
Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (12/8)
Το μεγάλο κόλπο με την κοκαϊνη αξίας 30 εκατ. ευρώ στα κοντέϊνερ της μπανάνας - Το διεθνές κύκλωμα και ο 42χρονος ελληνικής καταγωγής
Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα