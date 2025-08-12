Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Αγριογούρουνο έκανε μπάνιο σε παραλία της Εύβοιας - Δείτε βίντεο
Το αγριογούρουνο μόλις βγήκε από το νερό, άρχισε να τρέχει κατά μήκος της παραλίας στη Βόρεια Εύβοια
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε παραλία της Εύβοιας, όταν ένα αγριογούρουνο εμφανίστηκε μέσα από τη θάλασσα και βγήκε στην ακτή, περνώντας μάλιστα ανάμεσα από τις ξαπλώστρες beach bar.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε το evima,gr, το αγριογούρουνο μόλις βγήκε από το νερό, άρχισε να τρέχει κατά μήκος της παραλίας στη Βόρεια Εύβοια.
Στο σημείο δεν υπήρχαν λουόμενοι, καθώς ήταν περίπου 6:30 το πρωί.
