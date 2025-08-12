ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα

Αγριογούρουνο έκανε μπάνιο σε παραλία της Εύβοιας - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Εύβοια Αγριογούρουνο

Αγριογούρουνο έκανε μπάνιο σε παραλία της Εύβοιας - Δείτε βίντεο

Το αγριογούρουνο μόλις βγήκε από το νερό, άρχισε να τρέχει κατά μήκος της παραλίας στη Βόρεια Εύβοια

Αγριογούρουνο έκανε μπάνιο σε παραλία της Εύβοιας - Δείτε βίντεο
8 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε παραλία της Εύβοιας, όταν ένα αγριογούρουνο εμφανίστηκε μέσα από τη θάλασσα και βγήκε στην ακτή, περνώντας μάλιστα ανάμεσα από τις ξαπλώστρες beach bar.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε το evima,gr, το αγριογούρουνο μόλις βγήκε από το νερό, άρχισε να τρέχει κατά μήκος της παραλίας στη Βόρεια Εύβοια.

Αγριογουρουνο κάνει μπάνιο σε παραλία της Εύβοιας


Στο σημείο δεν υπήρχαν λουόμενοι, καθώς ήταν περίπου 6:30 το πρωί.

Ειδήσεις σήμερα:

Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (12/8)

Το μεγάλο κόλπο με την κοκαϊνη αξίας 30 εκατ. ευρώ στα κοντέϊνερ της μπανάνας - Το διεθνές κύκλωμα και ο 42χρονος ελληνικής καταγωγής

Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η γενιά του "τώρα": Πώς η άμεση ικανοποίηση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε

Η γενιά του "τώρα": Πώς η άμεση ικανοποίηση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε

Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης