Σε 32χρονο αλλοδαπό ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Λακκόπετρας στη Δυτική Αχαΐα

Η σορός δεν έχει σχέση με τον 36χρονο Γάλλο που αγνοείται από τις 2 Αυγούστου - Τα αποτελέσματα της νεκροψίας - νεκροτομής θα «φωτίσουν» τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του