Σε 32χρονο αλλοδαπό ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Λακκόπετρας στη Δυτική Αχαΐα
Η σορός δεν έχει σχέση με τον 36χρονο Γάλλο που αγνοείται από τις 2 Αυγούστου - Τα αποτελέσματα της νεκροψίας - νεκροτομής θα «φωτίσουν» τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του
Η σορός που εντοπίστηκε χθες, Δευτέρα (11/8) στη θαλάσσια περιοχή της Λακκόπετρας στη Δυτική Αχαΐα, φέρεται να ανήκει σε 32χρονο αλλοδαπό και όχι στον 36 Γάλλο που αγνοείται από 2 Αυγούστου.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το pelop.gr, η σορός, που εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή, από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών, με τη συνδρομή αστυνομικών, ανήκει σε άνδρα ηλικίας περίπου 30-40 ετών. Παρελήφθη και μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια» για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.
Τα αποτελέσματα της αναμένεται να «φωτίσουν» τις συνθήκες και τα αίτια θανάτου. Εάν, δηλαδή, ο άνδρας που έφερε μόνο το εσώρουχό του, πνίγηκε ή κατέληξε πριν την πτώση του στο νερό.
Και ενώ οι έρευνες των Αρχών για την ταυτοποίηση του συγκεκριμένου άνδρα βρίσκονται σ’ εξέλιξη αποκλείστηκε, το αρχικό σενάριο που ήθελε να πρόκειται για 36χρονο Γάλλο επιβάτη πλοίου, ο οποίος αγνοείται από τις αρχές του μήνα, όταν τα ίχνη του χάθηκαν εν πλω την ώρα που ταξίδευε για την Ιταλία.
Από την έρευνα των στοιχείων που έχουν στη διάθεσή τους το Λιμενικό και η Αστυνομία, όπως η φωτογραφία του διαβατηρίου του, αλλά και δακτυλικά αποτυπώματα, δεν προέκυψε ταύτιση με τον 36χρονο αγνοούμενο. Δεν έχει δηλωθεί κάποια εξαφάνιση ατόμου το τελευταίο διάστημα στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας ή στην ευρύτερη περιφέρεια.
Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση Τρίτη (12/8), του Λιμενικού η σορός που αναγνωρίστηκε μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων, ανήκει σε 32χρονο αλλοδαπό.
Υπενθυμίζεται πως βραδινές ώρες του Σαββάτου (2/8) ενημερώθηκαν οι λιμενικές αρχές Πάτρας, Μεσολογγίου, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Λευκάδας, Πρέβεζας, Ηγουμενίτσας και Κέρκυρας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου Λιμενικού για περιστατικό πιθανής πτώσης ενός 36χρονου Γάλλου του πλοίου «ΑΚΚΑ», σημαίας Γερμανίας, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Πάτρας και Κέρκυρας.
Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από το λιμάνι της Πάτρας για Ηγουμενίτσα-Βενετία. Οι εκτεταμένες έρευνες σε θάλασσα και ξηρά με τη συμμετοχή αεροσκάφους αποδείχθηκαν μάταιες.
Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση Τρίτη (12/8), του Λιμενικού η σορός που αναγνωρίστηκε μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων, ανήκει σε 32χρονο αλλοδαπό.
