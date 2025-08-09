Το πέρασμα της πύρινης λαίλαπας στην Ανατολική Αττική άφησε πίσω της καταστροφή: Ένας νεκρός, χιλιάδες καμένα στρέμματα, σπίτια και αυτοκίνητα έγιναν στάχτη

Σοβαρές καταστροφές άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή της Κερατέας. Καμένα σπίτια, κατεστραμμένα οχήματα και σοβαρές ζημιές σε βασικές υποδομές είναι η εικόνα που κυριαρχεί στην περιοχή.





Στο επίκεντρο των πρωινών επιχειρήσεων βρέθηκε

το

Χάρβαλο Κερατέας, όπου εκδηλώθηκε μεγάλη αναζωπύρωση τα ξημερώματα. Η συγκεκριμένη περιοχή μαζί με το Θυμάρι είχαν και τις μεγαλύτερες καταστροφές, σύμφωνα με τον δήμαρχο.