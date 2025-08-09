ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Το πέρασμα της πύρινης λαίλαπας στην Ανατολική Αττική άφησε πίσω της καταστροφή: Ένας νεκρός, χιλιάδες καμένα στρέμματα, σπίτια και αυτοκίνητα έγιναν στάχτη
Αποκαρδιωτικές εικόνες από τις περιοχές που κάηκαν - Σε Χάρβαλο και Θυμάρι οι μεγαλύτερες ζημιές από τη φωτιά - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Σοβαρές καταστροφές άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή της Κερατέας. Καμένα σπίτια, κατεστραμμένα οχήματα και σοβαρές ζημιές σε βασικές υποδομές είναι η εικόνα που κυριαρχεί στην περιοχή.

Η φωτιά προκάλεσε μεγάλες υλικές ζημιές, ενώ ένας ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του στο Τογάνι μέσα σε ένα πλινθόκτιστο σπίτι. Η σορός του βρέθηκε στο κρεβάτι του, καθώς φαίνεται πως δεν κατάλαβε έγκαιρα τον κίνδυνο.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν εκτεταμένες αναζωπυρώσεις, με αποτέλεσμα να εκδοθούν επανειλημμένα μηνύματα εκκένωσης σε πολλούς οικισμούς. 

Μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, έκανε λόγο για χιλιάδες στρέμματα που έχουν αποτεφρωθεί, με σπίτια, περιουσίες, αγροτικές και δασικές εκτάσεις να έχουν καταστραφεί.

Στο επίκεντρο των πρωινών επιχειρήσεων βρέθηκε το Χάρβαλο Κερατέας, όπου εκδηλώθηκε μεγάλη αναζωπύρωση τα ξημερώματα. Η συγκεκριμένη περιοχή μαζί με το Θυμάρι είχαν και τις μεγαλύτερες καταστροφές, σύμφωνα με τον δήμαρχο.

Με το πρώτο φως της ημέρας σήμερα φάνηκε η καταστροφή από την πυρκαγιά στις περιοχές της ανατολικής Αττικής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές έκαναν ό,τι μπορούσαν για περιορίσουν τις ζημιές, όμως οι θυελλώδεις άνεμοι είχαν κάνει εξαιρετικά δύσκολο και επικίνδυνο το έργο της κατάσβεσης.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τα όσα άφησε πίσω του το πύρινο μέτωπο



keratea__4_
keratea__6_
keratea__5_
στιγμιοτυπο_οθονης_2025-08-09_120149
στιγμιοτυπο_οθονης_2025-08-09_120227
στιγμιοτυπο_οθονης_2025-08-09_120257

