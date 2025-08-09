Το πέρασμα της πύρινης λαίλαπας στην Ανατολική Αττική άφησε πίσω της καταστροφή: Ένας νεκρός, χιλιάδες καμένα στρέμματα, σπίτια και αυτοκίνητα έγιναν στάχτη
Το πέρασμα της πύρινης λαίλαπας στην Ανατολική Αττική άφησε πίσω της καταστροφή: Ένας νεκρός, χιλιάδες καμένα στρέμματα, σπίτια και αυτοκίνητα έγιναν στάχτη
Αποκαρδιωτικές εικόνες από τις περιοχές που κάηκαν - Σε Χάρβαλο και Θυμάρι οι μεγαλύτερες ζημιές από τη φωτιά - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σοβαρές καταστροφές άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή της Κερατέας. Καμένα σπίτια, κατεστραμμένα οχήματα και σοβαρές ζημιές σε βασικές υποδομές είναι η εικόνα που κυριαρχεί στην περιοχή.
Κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν εκτεταμένες αναζωπυρώσεις, με αποτέλεσμα να εκδοθούν επανειλημμένα μηνύματα εκκένωσης σε πολλούς οικισμούς.
Μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, έκανε λόγο για χιλιάδες στρέμματα που έχουν αποτεφρωθεί, με σπίτια, περιουσίες, αγροτικές και δασικές εκτάσεις να έχουν καταστραφεί.
Στο επίκεντρο των πρωινών επιχειρήσεων βρέθηκε το Χάρβαλο Κερατέας, όπου εκδηλώθηκε μεγάλη αναζωπύρωση τα ξημερώματα. Η συγκεκριμένη περιοχή μαζί με το Θυμάρι είχαν και τις μεγαλύτερες καταστροφές, σύμφωνα με τον δήμαρχο.
Με το πρώτο φως της ημέρας σήμερα φάνηκε η καταστροφή από την πυρκαγιά στις περιοχές της ανατολικής Αττικής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές έκαναν ό,τι μπορούσαν για περιορίσουν τις ζημιές, όμως οι θυελλώδεις άνεμοι είχαν κάνει εξαιρετικά δύσκολο και επικίνδυνο το έργο της κατάσβεσης.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τα όσα άφησε πίσω του το πύρινο μέτωπο
Ειδήσεις σήμερα:
Από ήρωας, στη φυλακή: Ποιος είναι ο Βαγγέλης Μπαταρλής, ο πρώην αστυνομικός και TikToker που συνελήφθη για ναρκωτικά
Από ήρωας, στη φυλακή: Ποιος είναι ο Βαγγέλης Μπαταρλής, ο πρώην αστυνομικός και TikToker που συνελήφθη για ναρκωτικά
«Αδελφούλα μου, πώς να αντέξω χωρίς εσένα...» - Το σπαρακτικό αντίο του Κώστα Σαμαρά στη Λένα
Τραγωδία στις ΗΠΑ: 10χρονη πέθανε μετά από φρικτά βασανιστήρια από τον πατέρα και τη μητριά της - Είχε πηδήξει από το παράθυρο για να γλιτώσει
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα