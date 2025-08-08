Η τιτάνια προσπάθεια εθελοντών στο Θυμάρι, πηδούν φράχτη προσπαθώντας να σώσουν σπίτι από τη φωτιά - Δείτε βίντεο
Με φτυάρια στα χέρια προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά που απειλεί σπίτι
Μαίνεται η φωτιά στην Ανατολική Αττική με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του και σπίτια να έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Η φωτιά εκτείνεται σε μία ακτίνα 7 χιλιομέτρων, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι μέχρι και τώρα. Αυτή την ώρα η πυρκαγιά κινείται προς Θυμάρι, Τριανταφυλλιά και Παλαιά Φώκαια.
Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα στο σημείο βρίσκονται 260 πυροσβέστες, με 10 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 77 οχήματα. Από αέρος επιχειρούσαν μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας 13 αεροσκάφη και 15 ελικόπτερα.
Το πύρινο μέτωπο είναι ανεξέλεγκτο και πυροσβέστες με τη συνδρομή εθελοντών προσπαθούν να σώσουν κατοικίες. Ενδεικτική είναι η προσπάθεια που κατέγραψε η κάμερα της ΕΡΤ, με εθελοντές με φτυάρια στα χέρια να προσπαθούν να σώσουν σπίτι στο Θυμάρι. Στη συνέχεια πήδηξαν τον φράκτη προκειμένου να σβήσουν τις φλόγες από τον περίβολο, προσπαθώντας ταυτόχρονα να περάσουν τη μάνικα μέσα από τα σίδερα.
