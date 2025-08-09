Φωτιά στην Ανατολική Αττική: «Εντοπίστηκε γκαζάκι στον Άγιο Νικόλαο», καταγγέλλει ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού
Φωτιά στην Ανατολική Αττική: «Εντοπίστηκε γκαζάκι στον Άγιο Νικόλαο», καταγγέλλει ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού
«Αυτό που μας κινεί την περιέργεια είναι ότι στην έναρξη της πυρκαγιάς του Αγίου Νικολάου βρέθηκε γκαζάκι, που αυτή τη στιγμή το φυλάνε οι κάτοικοι σαν κόρη οφθαλμού και έχουμε ενημερώσει την Πυροσβεστική να το παραλάβει», είπε ο Σταύρος Πετρόπουλος
Δύο νέες εστίες φωτιάς εκδηλώθηκαν τη νύχτα στην Ανατολική Αττική, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Σαρωνικού, Σταύρο Πετρόπουλο, ο οποίος αποκάλυψε ότι στο ένα από τα μέτωπα βρέθηκε γκαζάκι, το οποίο θα παραδοθεί στις Αρχές.
Σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Open, ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Σταύρος Πετρόπουλος, δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας εκδηλώθηκαν δύο νέα μέτωπα πυρκαγιάς σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής. Το πρώτο ξέσπασε επί της Λεωφόρου Καραμανλή, ενώ το δεύτερο σημειώθηκε στον οικισμό του Αγίου Νικολάου στην Ανάβυσσο.
Για το δεύτερο μέτωπο, ο κ. Πετρόπουλος ανέφερε ότι εντοπίστηκε γκαζάκι στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Το αντικείμενο φυλάσσεται από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι έχουν ενημερώσει την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την παραλαβή του. «Αυτό που μας κινεί την περιέργεια είναι ότι στην έναρξη της πυρκαγιάς του Αγίου Νικολάου βρέθηκε γκαζάκι, που αυτή τη στιγμή το φυλάνε οι κάτοικοι σαν κόρη οφθαλμού και έχουμε ενημερώσει την Πυροσβεστική να το παραλάβει», τόνισε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στις 06:22 το πρωί εκδηλώθηκε νέα εστία πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Νικόλαο, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν άμεσα για την αντιμετώπισή της.
Σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Open, ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Σταύρος Πετρόπουλος, δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας εκδηλώθηκαν δύο νέα μέτωπα πυρκαγιάς σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής. Το πρώτο ξέσπασε επί της Λεωφόρου Καραμανλή, ενώ το δεύτερο σημειώθηκε στον οικισμό του Αγίου Νικολάου στην Ανάβυσσο.
Για το δεύτερο μέτωπο, ο κ. Πετρόπουλος ανέφερε ότι εντοπίστηκε γκαζάκι στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Το αντικείμενο φυλάσσεται από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι έχουν ενημερώσει την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την παραλαβή του. «Αυτό που μας κινεί την περιέργεια είναι ότι στην έναρξη της πυρκαγιάς του Αγίου Νικολάου βρέθηκε γκαζάκι, που αυτή τη στιγμή το φυλάνε οι κάτοικοι σαν κόρη οφθαλμού και έχουμε ενημερώσει την Πυροσβεστική να το παραλάβει», τόνισε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στις 06:22 το πρωί εκδηλώθηκε νέα εστία πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Νικόλαο, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν άμεσα για την αντιμετώπισή της.
Ειδήσεις σήμερα:
Σηκώθηκαν τα εναέρια μέσα στην Ανατολική Αττική: Σε ύφεση το πύρινο μέτωπο, μάχη με τις αναζωπυρώσεις και 112 τα ξημερώματα για το Χάρβαλο
Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, δεν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου - Σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς 4 Περιφέρειες
Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Ηλεία - Εφιαλτική νύχτα για τους κατοίκους στο Χελιδόνι
Σηκώθηκαν τα εναέρια μέσα στην Ανατολική Αττική: Σε ύφεση το πύρινο μέτωπο, μάχη με τις αναζωπυρώσεις και 112 τα ξημερώματα για το Χάρβαλο
Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, δεν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου - Σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς 4 Περιφέρειες
Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Ηλεία - Εφιαλτική νύχτα για τους κατοίκους στο Χελιδόνι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα