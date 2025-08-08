Ένας ηλικιωμένος νεκρός από τη φωτιά στην Κερατέα
Ένας ηλικιωμένος νεκρός από τη φωτιά στην Κερατέα

Ο άνθρωπος εντοπίστηκε μέσα στο πλινθόκτιστο κτίσμα στο οποίο ζούσε μόνος,  κοντά στο σημείο απ΄όπου ξέσπασε η φωτιά στην περιοχή Τογάνι

Νεκρός εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα ένας ηλικιωμένος στη φωτιά που μαίνεται στην Κερατέα και πλέον έχει πάρει διαστάσεις απειλώντας και την Παλαιά Φώκαια. 

Πρόκειται για κάτοικο της περιοχής Τογάνι Κερατέας. Το κτίσμα στο οποίο ζούσε μόνος του ο ηλικιωμένος   βρίσκεται κοντά στο στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς και όπως είπε στην επίσημη ενημέρωση ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής κ.Βαθρακογιάννης, η σορός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν στην περιοχή.  Η πρώτη εικόνα που έχει η Πυροσβεστική, είναι ότι ο άνθρωπος πιθανότατα δεν είχε αντιληφθεί τη φωτιά και έτσι δεν προσπάθησε να απομακρυνθεί, με αποτέλεσμα οι φλόγες να τον εγκλωβίσουν μέσα στο οίκημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 76χρονος ζούσε στο συγκεκριμένο κτίσμα εδώ και 18 χρόνια, δεν είχε καμία επαφή με συγγενείς του και δεν είχε ρεύμα και σύνδεση στο δίκτυο της ύδρευσης.
