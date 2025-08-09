Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Πένθος στη Μεσσηνία από τον θάνατο της Λένας Σαμαρά - Συλλυπητήρια μηνύματα από πολιτικούς και αυτοδιοικητικούς
Η οικογένεια Σαμαρά διατηρεί βαθιές ρίζες και στενούς δεσμούς με τον τόπο και τους πολίτες του
Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία της Μεσσηνίας, τόπο καταγωγής της οικογένειας, έναν τόπο με τον οποίο ο Αντώνης Σαμαράς συνδέεται άρρηκτα από το 1977 ως βουλευτής.
Τα συλλυπητήριά τους εκφράζουν βουλευτές του νομού, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, δήμαρχοι της Μεσσηνίας, αλλά και πλήθος αυτοδιοικητικών από όλο το πολιτικό φάσμα.
Ακολουθούν τα συλλυπητήρια μηνύματα από τους βουλευτές και αυτοδιοικητικούς του νομούΟ υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και βουλευτής Μεσσηνίας, Γιάννης Λαμπρόπουλος, σημείωσε: «Η ξαφνική και αναπάντεχη απώλεια της Λένας Σαμαρά σκόρπισε θλίψη και πόνο σε όλους μας. Ο Θεός να δίνει κουράγιο και δύναμη στην οικογένειά της. Θερμά συλλυπητήρια».
Η ξαφνική και αναπάντεχη απώλεια της Λένας Σαμαρά σκόρπισε θλίψη και πόνο σε όλους μας . Ο Θεός να δίνει κουράγιο και δύναμη στην Οικογένειά της . Θερμά Συλλυπητήρια .Posted by Γιάννης Λαμπρόπουλος on Friday, August 8, 2025
Ο βουλευτής Μεσσηνίας, Μίλτος Χρυσομάλλης, δήλωσε συγκλονισμένος: «Άνοιξες τα φτερά σου, Λένα, και πέταξες μακριά, αφήνοντάς μας αμίλητους και συντετριμμένους…».
Άνοιξες τα φτερά σου Λένα και πέταξες μακριά, αφήνοντας μας αμίλητους και συντετριμμένους μέσα στην οδύνη και στα γιατί....Posted by Miltos Chrysomallis on Thursday, August 7, 2025
Ο βουλευτής Περικλής Μαντάς ανέφερε: «Η αιφνίδια απώλεια της Λένας έχει συγκλονίσει όλους μας. Δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς για το χαμό ενός νέου ανθρώπου».
Η αιφνίδια απώλεια της Λένας έχει συγκλονίσει όλους μας. Δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς για τον χαμό ενός νέου ανθρώπου. Η σκέψη μου και η προσευχή μου είναι στον Αντώνη, την Γεωργία, τον Κώστα.Posted by Periklis Mantas on Thursday, August 7, 2025
Ο Αλέξης Χαρίτσης, πρόεδρος της «Νέας Αριστεράς» και βουλευτής Μεσσηνίας, δήλωσε: «Ο ξαφνικός θάνατος ενός νέου ανθρώπου μάς φέρνει αντιμέτωπους με την επικράτεια της απόλυτης οδύνης και της σκληρότερης αδικίας. Είμαι, όπως όλοι εδώ στη Μεσσηνία, συγκλονισμένος. Τα θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη και στη Γεωργία Σαμαρά. Από καρδιάς, δύναμη και κουράγιο».
Ο ξαφνικός θάνατος ενός νέου ανθρώπου μας φέρνει αντιμέτωπους με την επικράτεια της απόλυτης οδύνης και της σκληρότερης...Posted by Alexis Charitsis - Αλέξης Χαρίτσης on Thursday, August 7, 2025
Συλλυπητήρια από την αυτοδιοίκησηΟ δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, ανέφερε πως «σε τέτοιες στιγμές, η σιωπή μιλά δυνατότερα από κάθε λέξη», εκφράζοντας τη στήριξή του προς την οικογένεια.
Ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος, Παναγιώτης Καρβέλας, σε μία συγκινητική δήλωση, τόνισε: «Σήμερα, η πατρίδα μας είναι πιο φτωχή. Ο αγαπητός Αντώνης Σαμαράς έχασε την πολυαγαπημένη του κόρη. Καμία λέξη δεν μπορεί να απαλύνει αυτόν τον πόνο».
Η δήμαρχος Οιχαλίας, Παναγιώτα Γεωργακοπούλου, υπογράμμισε: «Ένα νέο κορίτσι, γεμάτο ζωή, με ευγένεια ψυχής και διακριτική παρουσία, έφυγε τόσο πρόωρα… Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη και τη Γεωργία Σαμαρά και στους οικείους τους».
Ο δήμαρχος Δυτικής Μάνης, Γιώργος Χιουρέας, δήλωσε με έντονη συναισθηματική φόρτιση: «Αδυνατούμε να βρούμε λόγια που να χωρούν τον πόνο μιας τόσο ασύλληπτης απώλειας. Στεκόμαστε με σεβασμό και σιωπή στο πλευρό σας».
Τα θερμά του συλλυπητήρια εξέφρασε σε ανάρτησή του και ο δήμαρχος Τριφυλίας, Γιώργος Λεβεντάκης.
Από την πλευρά της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός σημείωσε πως «δεν υπάρχουν λόγια που να απαλύνουν τον πόνο μιας τέτοιας απώλειας», ενώ ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, Στάθης Αναστασόπουλος, δήλωσε: «Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον πρόεδρό μας, Αντώνη Σαμαρά, και στη σύζυγό του, Γεωργία, για την αδόκητη απώλεια της κόρης τους».
Δεν υπάρχουν λόγια που να απαλύνουν τον πόνο μιας τέτοιας απώλειας. Η ξαφνική απώλεια της Λένας μάς έχει όλους συγκλονίσει. Η σκέψη μου είναι στον Αντώνη και τη Γεωργία.Posted by Δημήτρης Πτωχός - Περιφερειάρχης Πελοποννήσου on Thursday, August 7, 2025
Ο πρώην περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης τόνισε πως «ο χαμός της Λένας μάς προκαλεί θλίψη και θρήνο. Αυτή τη στιγμή απαιτείται σεβασμός και σιωπή από όλους μας».
Επίσης, συλλυπητήρια μηνύματα απέστειλαν η περιφερειακή παράταξη «Πρώτα η Πελοπόννησος», ο Εμπορικός Σύλλογος Μεσσήνης “Ερμής”, το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου- Νέστορος και ο Σύνδεσμος Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδας.
Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί τη Δευτέρα 11 Αυγούστου στη 1μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών.
Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Ανατολική Αττική και Ηλεία, μάχη με τις αναζωπυρώσεις - 385 απεγκλωβισμοί
Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση
Μια μαγική βραδιά υπό το φως της Αυγουστιάτικης πανσελήνου - 'Ολες οι δωρεάν εκδηλώσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr