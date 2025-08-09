Πένθος στη Μεσσηνία από τον θάνατο της Λένας Σαμαρά - Συλλυπητήρια μηνύματα από πολιτικούς και αυτοδιοικητικούς

Η αιφνίδια απώλεια της Λένας έχει συγκλονίσει όλους μας. Δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς για τον χαμό ενός νέου ανθρώπου. Η σκέψη μου και η προσευχή μου είναι στον Αντώνη, την Γεωργία, τον Κώστα.