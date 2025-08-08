Ζημιές στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο από τη φωτιά στο νοσοκομείο Σωτηρία
Ζημιές στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο από τη φωτιά στο νοσοκομείο Σωτηρία
Σύμφωνα με ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ, η πυρκαγιά προκλήθηκε λόγω έκρηξης σε μηχάνημα στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, στον 2ο όροφο, στο κτίριο «Οίκος Αδερφών»
Ζημιές στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο προκλήθηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στις 11:15 π.μ. στο νοσοκομείο «Σωτηρία».
Σύμφωνα με ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ, η πυρκαγιά προκλήθηκε λόγω έκρηξης σε μηχάνημα στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, στον 2ο όροφο, στο κτίριο «Οίκος Αδερφών» στο οποίο συστεγάζονται διοικητικές υπηρεσίες, το Παθολογοανατομικό και το Κυτταρολογικό Εργαστήριο.
Ενεργοποιήθηκε άμεσα η Επιτροπή Πυρασφάλειας του νοσοκομείου, κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία και πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια η εκκένωση του κτηρίου.
Η φωτιά κατασβέστηκε από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις 12.00 μμ. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες διερεύνησης του συμβάντος.
Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ
Ειδήσεις σήμερα:
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (8/8)
«Μην ξανακούσω ότι η πείνα είναι ψεύτικη»: Φορτισμένη τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ - Νετανιάχου για τη Γάζα αποκαλύπτει το NBC
Τα έκαναν «γης Μαδιάμ» στην Κατούνα, φωνές και σπρωξίματα επειδή εκδήλωση... σχόλασε νωρίς - Δείτε βίντεο
Σύμφωνα με ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ, η πυρκαγιά προκλήθηκε λόγω έκρηξης σε μηχάνημα στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, στον 2ο όροφο, στο κτίριο «Οίκος Αδερφών» στο οποίο συστεγάζονται διοικητικές υπηρεσίες, το Παθολογοανατομικό και το Κυτταρολογικό Εργαστήριο.
Ενεργοποιήθηκε άμεσα η Επιτροπή Πυρασφάλειας του νοσοκομείου, κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία και πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια η εκκένωση του κτηρίου.
Η φωτιά κατασβέστηκε από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις 12.00 μμ. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες διερεύνησης του συμβάντος.
Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ
Ειδήσεις σήμερα:
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (8/8)
«Μην ξανακούσω ότι η πείνα είναι ψεύτικη»: Φορτισμένη τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ - Νετανιάχου για τη Γάζα αποκαλύπτει το NBC
Τα έκαναν «γης Μαδιάμ» στην Κατούνα, φωνές και σπρωξίματα επειδή εκδήλωση... σχόλασε νωρίς - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα