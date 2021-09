Διπλό δικαστικό «μπλόκο» στους αντιεμβολιαστές

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

«Τοίχο» στουςυψώνουν τα δύοαφενός για τη διενέργεια των self test στο Δημόσιο, όσο και για τους αντιεμβολιαστές γονείς που μηνύουν εκπαιδευτικούς και μάλιστα σε μια περίοδο που το φαινόμενο δείχνει να αποκτά όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις.Τόσο τοόσο και οθέτουν σε προτεραιότητα την προστασία της δημόσιας υγείας, η οποία τίθεται σε κίνδυνο λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και επικαλούνται λόγους δημοσίου συμφέροντος.Ειδικότερα, τοαπέρριψε αίτηση πολιτικής υπαλλήλου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η οποία ζητούσε την ακύρωση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης της 4524.4.2021 για την υποχρέωση διενέργειας self test για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία. Η υπάλληλος, της οποίας η είσοδος στη γραμματεία στρατιωτικού εργοστασίου που απασχολούνταν, επειδή αρνήθηκε να υποβληθεί στον έλεγχο, υποστήριζε ότι το τεστ και η ηλεκτρονική καταγραφή του αποτελέσματος έθετε σε κίνδυνο τα προσωπικά ευαίσθητα δεδομένα υγείας της.Ωστόσο, το ΣτΕ και ειδικότερα το Δ' Τμήμα, με την υπ' ααριθμ 1386/2021 απόφασή του, έκρινε ότι το μέτρο του self test και της ηλεκτρονικής καταγραφής του αποτελέσματος είναι συνταγματικό και σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία, χωρίς να παραβιάζονται τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.Παρέμβαση για τους αντιεμβολιαστές, που μηνύουν εκπαιδευτικούς, που καλούνται να εφαρμόσουν τον νόμο για την τήρηση των μέτρων κατά του κορωνοϊού στα σχολεία υπήρξε και από τον Άρειο Πάγο.Το φαινόμενο έχει λάβει πλέον τη μορφήκαθώς όλο και περισσότεροι γονείς που αρνούνται τακαι τη μάσκα στρέφονται κατά εκπαιδευτικών, που δεν επιτρέπουν την είσοδο στο σχολείο. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις στα Καμίνια και τηόπου γονείς υπέβαλλαν μηνύσεις, ενώ στηυπήρξε και περιστατικό βίας, καθώς γονέας προσπάθησε να μπει στο σχολείο του παιδιού του σπρώχνοντας τους εκπαιδευτικούς και χωρίς αποτέλεσμα self test. Επίσης, στονγονείς υπέβαλαν μηνύσεις κατά τριών εκπαιδευτικών και τους κατηγορούν για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, εσχάτη προδοσία και βασανισμό, επειδή δεν επέτρεψαν την είσοδο των παιδιών στο σχολείο χωρίς αποτέλεσμα self test και μάσκες.Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγουπαρήγγειλε στους κατά τόπους εισαγγελείς εφετών και πρωτοδικών να διερευνήσουν εάν οι ενέργειες των αντιεμβολιαστών-αρνητών συνιστούν αξιόποινες πράξεις και, σε καταφατική περίπτωση, να ενεργήσουν όπως ο νόμος ορίζει. Ο κ. Ζαχαρής ζήτησε άμεση και συνεχή παρέμβαση για την τήρηση των νόμων και την προστασία της δημόσιας υγείας, λόγω της σοβαρότητας των υποθέσεων. Αφορμή για την εισαγγελική παρέμβαση αποτέλεσε η τοποθέτηση της βουλευτού του ΚΙΝΑΛστη Βουλή, με το ερώτημα: «Ως πότε θα είναι απροστάτευτοι οι εκπαιδευτικοί από επιθέσεις αντιεμβολιαστών, επειδή τηρούν τα πρωτόκολλα;».Πλήρη στήριξη στους εκπαιδευτικούς που επιμένουν στην τήρηση των μέτρων, σε περιπτώσεις αρνητών της μάσκας και του self test εκφράζει η υπουργός ΠαιδείαςΤοκαλύπτει τα νομικά έξοδα εκπαιδευτικών, σε περίπτωση μήνυσης, ενώ βρίσκεται σε συνεργασία και με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.Η κ.αναφερόμενη στο περιστατικό με τη μήνυση σε βάρος καθηγητών στα Καμίνια τόνισε: «Συγχαίρω τη διευθύντρια που έκανε τη δουλειά της. Θα είμαστε κοντά στους λειτουργούς. Έχει δοθεί οδηγία σε όλα τα Σώματα, να προστατεύουμε αυτούς τους ανθρώπους».