Ανησυχία για τα περιστατικά γονέων-αρνητών που στρέφονται κατά εκπαιδευτικών - Τι λέει το υπουργείο Παιδείας

Πληθαίνουν τα περιστατικάτων self test και της μάσκας που στρέφονται κατά των εκπαιδευτικών που δεν τους επιτρέπουν την είσοδο στο σχολείο είτε με μηνύσεις, όπως στις περιπτώσεις των Καμινίων και της Σύρου, είτε με τη βία όπως σήμερα στη Θεσσαλονίκη που πατέρας επιχείρησε να μπει στο σχολείο του παιδιού του σπρώχνοντας τους εκπαιδευτικούς.Ο πατέρας εισέβαλε στο δημοτικό σχολείο, χωρίς το αποτέλεσμα του self test του παιδιού του. Έσπρωξε τους καθηγητές για να εισέλθει στο σχολείο, στο οποίο και παρέμεινε μέχρι να έρθει η αστυνομία, που τον οδήγησε στο αστυνομικό τμήμα, μαζί με τον διευθυντή του. Ο μαθητής δεν εισήλθε τελικά στην τάξη και ανέμεινε σε εξωτερικό χώρο, προκειμένου να τον πάρουν και να επιστρέψει σπίτι του.Γονείς υπέβαλαν μηνύσεις κατά τριών εκπαιδευτικών με τις κατηγορίες σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, εσχάτης προδοσίας και βασανισμού, επειδή οι τελευταίοι δεν επέτρεψαν την είσοδο των παιδιών τους στο σχολείο χωρίςκαι μάσκες., πρόεδρος δασκάλων και νηπιαγωγών περιφερειών του Πύργου, μιλώντας στο Open δήλωσε για τις μηνύσεις πως «το κρεσέντο των γονέων που αντιδρούν στην εφαρμογή των μέτρων κατά της πανδημίας συνεχίστηκε εχθές στο νομό μας σε νηπιαγωγείο του Πύργου και δημοτικό σχολείο της ευρύτερης περιοχής» λέγοντας: «Συγκεκριμένα, γονείς απαίτησαν την είσοδο των παιδιών τους στο σχολείο χωρίς μάσκα και την επίδειξη της απαιτούμενης σχολικής κάρτας για covid όπως προβλέπεται από τις υπουργικές αποφάσεις και τις εγκυκλίους που έχουμε».«(Το επιχείρημά τους) ήταν ακριβώς αυτό που κατέγραψαν στις μηνύσεις τους. Κατηγόρησαν τους εκπαιδευτικούς και υπέβαλλαν μήνυση κατά του διευθυντή και της προϊσταμένης του νηπιαγωγείου και των υπολοίπων νηπιαγωγών με τις κατηγορίες σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, εσχάτης προδοσίας και βασανισμού», είπε χαρακτηριστικα.Μητέρα, η οποία είναι μάλιστα καθηγήτρια και αποσπασμένη στην Ιερά Μητρόπολη Σύρου, πήγε την αστυνομία σε συναδέλφους της εκπαιδευτικούς στα σχολεία του νησιού, που φοιτούν τα παιδιά της γιατί δεν τους επέτρεπαν την είσοδο, επειδή δεν φορούσαν μάσκα και δεν είχαν κάνει self test.Η καθηγήτρια-μητέρα προχώρησε σε μηνύσεις για «» και στο σχολείο πήγε η αστυνομία.Το ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα που έχει ανακύψει και αφορά στην ανάγκη νομικής θωράκισης και προστασίας από τους αρνητές των εκπαιδευτικών που εφαρμόζουν τον νόμο και δεν επιτρέπουν την είσοδο στο σχολείο των μαθητών που δεν φορούν μάσκα και δεν έχουν υποβληθεί σε σελφ τεστ ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή στον Πειραιά με την προσαγωγή στο αστυνομικό τμήμα εκπαιδευτικών ύστερα από μήνυση αρνητών ,προκάλεσε οργή των καθηγητών του σχολείου στην κοινή γνώμη και την αντίδραση της ΕΛΜΕ που ζητεί προστασία.Συγκεκριμένα, η ΕΛΜΕ Πειραιά με αφορμή τη μήνυση που κατέθεσε γονέας, αρνητής κορωνοϊού σε διευθύντρια και υποδιευθυντή Γυμνασίου στα Καμίνια, καταγγέλλει ότι τα σχολεία από τη μία είναι ανοχύρωτα απέναντι στην πανδημία και από την άλλη οι εκπαιδευτικοί «οδηγούνται με περιπολικό στο Τμήμα από τον κάθε ένα, που κάνει μηνύσεις, επειδή δεν θέλει το παιδί του να φοράει ούτε μάσκα».Μάλιστα η ΕΛΜΕ Περαιά τονίζει την ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας στις σχολικές μονάδες και φυσικά να υπάρξει μέριμνα γα την προστασία και των ίδιων εκπαιδευτικών από τέτοιου είδους περιστατικά.Την πλήρη στήριξη στους καθηγητές σε αρνητές γονείς μαθητών δίνει το υπουργείο Παιδείας που καλύπτει και τα νομικά έξοδα των εκπαιδευτικών σε περίπτωση μηνύσεων, υπογράμμισε πως υπάρχει συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ενώ η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως αναφερόμενη στο περιστατικό με τη μήνυση σε βάρος καθηγητών στα Καμίνια τόνισε: «Συγχαίρω τη διευθύντρια που έκανε τη δουλειά της. Θα είμαστε κοντά στους λειτουργούς. Εχει δοθεί οδηγία σε όλα τα Σώματα, να προστατεύουμε αυτούς τους ανθρώπους».