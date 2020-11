Κορωνοϊός: Στην τελική ευθεία για τα νέα μέτρα - Οδηγός επιβίωσης για τον κρίσιμο Νοέμβριο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για τοτις τελευταίες ώρες στο κυβερνητικό επιτελείο, καθώς σε τροχιά απόλυτης ετοιμότητας έχουν τεθεί τόσο η Ελληνική Αστυνομία, όσο και τα αρμόδια υπουργεία, ώστε να φέρουν εις πέρας την αποστολή τηςτωναπό την έναρξη κιόλας της εφαρμογής τους, ακόμη και αν αυτά μοιάζουν να έχουν ξεπεραστεί από την ίδια την πραγματικότητα σε ορισμένες - λίγες για την ώρα- περιπτώσεις.Συγκεκριμένα, ενώ η Θεσσαλονίκη, δηλαδή στη ζώνη αυξημένου κινδύνου σύμφωνα με την νέα διαβάθμιση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η οποία ακολούθησε το διάγγελμα τουτο περασμένο Σάββατο για την αναβάθμιση της προστασίας απέναντι στο δεύτερο κύμα της πανδημίας, το πανελλήνιο ρεκόρ κρουσμάτων που εμφάνισε η πόλη χθες είχε ως αποτέλεσμα να επανέλθουνΜε δεδομένο, μάλιστα, ότι τα νέα κρούσματα στην πόλη ξεπέρασαν μόνο χθες ταοδήγησε τον υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια να κηρύξει τη Θεσσαλονίκη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, επιστρατεύοντας 43 νέες κλίνες ΜΕΘ (8 στο ΓΝΘ «Άγιος Παύλος», 10 κλίνες στο ΓΝΘ «Γ. Γεννηματάς», 10 κλίνες στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, 4 κλίνες στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, 6 κλίνες στο ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου» και 5 κλίνες στο ΓΝ Χαλκιδικής), αλλά και τησε όμορες νοσοκομειακές μονάδες, αν αυτό καταστεί αναγκαίο. Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Κικίλιας θα επισκεφθεί σήμερα διαδοχικά το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ και το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς», ώστε να συντονίσει επί τόπου τις ενέργειες για την αντιμετώπιση της κατάστασης.«Στη Θεσσαλονίκη τα πράγματα είναι άσχημα, στην Αθήνα τα πράγματα είναι προβληματικά» εκτίμησε, άλλωστε, χθες ο Καθηγητής,, αποτυπώνοντας γλαφυρά την επιδημιολογική κατάσταση, τη στιγμή που «με βάση τη δυναμική που είχε καταγραφεί εδώ και αρκετές ημέρες, τα μέτρα έπρεπε να έχουν εφαρμοστεί στη Θεσσαλονίκη - αν θέλουμε να έχουμε την ίδια ευαισθησία και προνοητικότητα για όλη τη χώρα - αρκετές ημέρες νωρίτερα» σχολίασε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα και ο πρώην Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης,Με ορατό τον κίνδυνο να μεταβούν σε κατάσταση… Θεσσαλονίκης, δηλαδή ανεξέλεγκτης διασποράς του ιού και άλλες γεωγραφικές ενότητες της χώρας, περισσότερο από σχολαστικοί αναμένονταιαπό αύριο στις 6 το πρωί για τα νέα μέτρα καθολικής εφαρμογής (στο σύνολο της επικράτειας), δηλαδή:1. Υποχρεωτική χρήση2.από τα μεσάνυχτα έως τις πέντε το πρωί.3. Απαγόρευση επιβίβασης σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς χωρίς μάσκα.4.τουλάχιστον κατά 50% σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.5. Υποχρεωτική τηλεκπαίδευση στα ΑΕΙ.6.σε όλες τις δομές πρόνοιας,με τις τελευταίες να ανησυχούν ιδιαίτερα τους ειδικούς, καθώς 19 νέα κρούσματα εμφανίστηκαν χθες σε γηροκομείο του Πειραιά, αναδεικνύοντας την ευαλωτότητα των υγειονομικών πρωτοκόλλων για τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στο λεκανοπέδιο.Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος προσαρμογής στην νέα κανονικότητα του δεύτερου κύματος της πανδημίας κυλά αντίστροφα, αφού από αύριο το πρωί προβλέπονται σημαντικές αλλαγές ανάλογα με τη ζώνη επικινδυνότητας στην οποία εντάσσεται κάθε περιοχή. Ειδικότερα:· Προπονήσεις και αγώνες χωρίς θεατές, μείωση στο 75% του μέγιστου αριθμού των αθλούμενων ανά εγκατάσταση, ενώ σε ισχύ παραμένουν οι εξειδικευμένες οδηγίες και υγειονομικά πρωτόκολλα για τις προπονήσεις και τους αγώνες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.· Όσον αφορά τα γυμναστήρια, στο επίπεδο Α, προβλέπονται η υποχρεωτική χρήση μάσκας στο προσωπικό, αλλά και για το κοινό κατά την αναμονή σε χώρους του γυμναστηρίου και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του γυμναστηρίου καθώς και στην ομαδική άσκηση. Η χρήση μάσκας δεν είναι υποχρεωτική στην ατομική άθληση (π.χ. διάδρομος, βάρη) με τήρηση απόστασης 2μ. Επίσης, θα πρέπει να τηρείται η αναλογία 1 άτομο ανά 10 τ.μ.· Αναστολή κάθε αθλητικής δραστηριότητας. Επιτρέπεται η ατομική άσκηση μόνο σε εξωτερικούς ανοιχτούς χώρους, χωρίς προπονητή. Επίσης, επιτρέπεται η ατομική άθληση μόνο σε ανοιχτές εγκαταστάσεις και για συγκεκριμένα αθλήματα, όπως αντισφαίριση, σκοποβολή, τοξοβολία, ιστιοπλοΐα (με μονομελές πλήρωμα), κωπηλασία (με μονομελές πλήρωμα), κανόε καγιάκ (με μονομελές πλήρωμα), θαλάσσιο σκι, στίβος, κολύμβηση (σε ανοιχτή θάλασσα), ποδηλασία, γκολφ, ιππασία και μηχανοκίνητος αθλητισμός.· Όσον αφορά τα γυμναστήρια, στο επίπεδο Β, αναστέλλεται κάθε λειτουργία τους.· Σχετικά με τη διεξαγωγή αγώνων, επιτρέπονται μόνο της Α' Εθνικής ποδοσφαίρου (Super League) και της Α1 Εθνικής κατηγορίας καλαθοσφαίρισης (Basket League), καθώς και ευρωπαϊκών αγώνων (Champions League & Europa League) σύμφωνα με τα ειδικά πρωτόκολλα της FIFA και της FIBA.· Για τους αρχαιολογικούς χώρους και τα υπαίθρια μουσεία τόσο στο επίπεδο Α (κίτρινο) όσο και το επίπεδο Β (κόκκινο) προβλέπεται απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων.· Για τα κλειστά μουσεία, στο επίπεδο Α (κίτρινο) προβλέπονται τα εξής: 2 μέτρα απόσταση μεταξύ των ατόμων και 1 άτομο ανά 15τ.μ. ενώ οι ομαδικές ξεναγήσεις επιτρέπονται έως 10 άτομα., η λειτουργία των κλειστών μουσείων αναστέλλεται.· Στο επίπεδο Α (κίτρινο), επιτρέπονται μέχρι 30 άτομα στην δικαστική αίθουσα και σε συνεννόηση με τις διοικήσεις των δικαστηρίων θα εφαρμοστούν μέτρα για την αποφυγή του συγχρωτισμού στις γραμματείες.· Στο επίπεδο Β' (κόκκινο), ισχύουν τα ειδικά πρωτόκολλα λειτουργίας και διεξαγωγής δικών που περιγράφονται αναλυτικά στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί.· Στο επίπεδο Α (κίτρινο) προβλέπεται συμμετοχή 50% των πωλητών και 5 μέτρα απόσταση μεταξύ των πάγκων.· Στο επίπεδο Β (κόκκινο) αναστέλλεται κάθε λειτουργία τους.· Στο επίπεδο Α (κίτρινο) προβλέπεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας για το προσωπικό καθώς και για το κοινό κατά την αναμονή, 6 άτομα ανά τραπέζι και πληρότητα έως 50% της δυναμικότητας βάσει της άδειας. Επιπλέον οι αποστάσεις των τραπεζοκαθισμάτων ορίζονται από την σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση. Και στο επίπεδο Α θα ισχύσει περιορισμός του ωραρίου λειτουργίας, θα παραμένουν δηλαδή τα καταστήματα εστίασης κλειστά από τις 23.30 έως τις 5.00 πμ, με εξαίρεση τo take away και τo delivery, ενώ ισχύει καθολική απαγόρευση πώλησης αλκοόλ κατά τις ώρες αυτές και απαγόρευση κάθε είδους ζωντανής μουσικής.· Στο επίπεδο Β' (κόκκινο) προβλέπεται πλήρης αναστολή λειτουργίας, με εξαίρεση το take away και το delivery.Καταστήματα τροφίμων (super market, mini market, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία)- 1 άτομο ανά 10τ.μ. (4 άτομα από 20 έως 100 τ.μ. και 1 άτομο για κάθε 10 τ.μ. επιπλέον).- ειδική απολύμανση σε τροχήλατα και μη καρότσια και καλάθια.Στο επίπεδο Β (κόκκινο) προβλέπεται συμπληρωματικά η λειτουργία των καταστημάτων αυτών και το Σαββατοκύριακο.· Στο επίπεδο Α (κίτρινο) προβλέπεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας για το προσωπικό και για το κοινό κατά την αναμονή, 6 άτομα ανά τραπέζι και αποκλειστικά καθήμενοι.· Για τα κέντρα διασκέδασης χωρητικότητας άνω των 300 ατόμων προβλέπεται πληρότητα 50% της δυναμικότητας με μέγιστο τους 300 καθήμενους, ενώ για τους χώρους διεξαγωγής χωρητικότητας έως 300 άτομα, προβλέπεται πληρότητα 50% της δυναμικότητας με μέγιστο τους 150 καθήμενους. Επίσης προβλέπεται απόσταση 1,8μ. ανάμεσα στα τραπέζια, περιορισμός του ωραρίου λειτουργίας (κλειστά 23:30-05:00), καθώς και καθολική απαγόρευση κάθε είδους ζωντανής μουσικής.· Στο επίπεδο Β' (κόκκινο), η λειτουργία τους αναστέλλεται.· Στο επίπεδο Α (κίτρινο) προβλέπεται 50% πληρότητα και υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου.· Στο επίπεδο Β (κόκκινο), οι κινηματογραφικές προβολές αναστέλλονται.Και στα δύο επίπεδα προβλέπονται τα εξής: Μέτρα περιορισμού του αριθμού των ατόμων που βρίσκονται εντός του καταστήματος βάσει εμβαδού, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τη μέχρι σήμερα Κοινή Υπουργική Απόφαση καθώς και κατάργηση της αναμονής και λειτουργία αποκλειστικά με ραντεβού.· Στο επίπεδο Α (κίτρινο) προβλέπεται μετακίνηση των φιλοξενουμένων σε ποσοστό μέχρι 15% ανά ώρα, με ανώτατο όριο τους 750 φιλοξενούμενους ημερησίως, με βάση τις οδηγίες του διοικητή.· Ενώ στο επίπεδο Β' (κόκκινο) ισχύει αναστολή εξόδου.· Για το επίπεδο Α προβλέπεται, συμμετοχή του 65% των πωλητών, με 3 μέτρα απόσταση μεταξύ των πάγκων και λειτουργία παράλληλων αγορών.· Για το επίπεδο Β προβλέπεται συμμετοχή του 50% των πωλητών, με 5 μέτρα απόσταση μεταξύ των πάγκων και επίσης λειτουργία παράλληλων αγορών.Κοινοί κανόνες για το επίπεδο Α και Β: περιορισμός βάσει εμβαδού, 1 άτομο ανά 10 τ.μ. (4 άτομα 20-100 τ.μ. και 1 άτομο για κάθε 10 τ.μ. επιπλέον).Και στα δύο επίπεδα προβλέπεται έως 65% πληρότητα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και στα πλοία. Όσον αφορά τα ταξί, στο επίπεδο Α επιτρέπονται μέχρι 3 επιβάτες, ενώ στο επίπεδο Β' (κόκκινο) επιτρέπεται ένας μόνο επιβάτης. Επίσης στο επίπεδο Β' (κόκκινο), επιτρέπονται μέχρι 3 άτομα στα ΙΧ (με εξαίρεση τις οικογένειες).Προβλέπεται ένας συνοδός ανά ασθενή και περιορισμός των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων μέχρι 20% στο επίπεδο Α (κίτρινο) και μέχρι 80% στο επίπεδο Β (κόκκινο). Με εξαίρεση και για τα δύο επίπεδα, τα ογκολογικά και άκρως επείγοντα περιστατικά.· Στο επίπεδο Α προβλέπεται 1 παιδί ανά 5 τ.μ. και έως 50 παιδιά, υποχρεωτική χρήση μάσκας για τα παιδιά άνω των 4 ετών και 1 συνοδός ανά παιδί.· Επίσης, προβλέπεται τήρηση των αποστάσεων στα τραπεζοκαθίσματα και των κανόνων υγιεινής.· Στο επίπεδο Β' (κόκκινο), αναστέλλεται η λειτουργία των παιδότοπων.· Υποχρεωτική χρήση μάσκας στις πρόβες και για όσους δεν είναι στη σκηνή γυρίσματος, καθώς και καταγραφή των εισερχομένων και των εξερχομένων.· Στο επίπεδο Α (κίτρινο) προβλέπεται επίσης 1,5 μέτρο απόσταση για τους ηθοποιούς και 2 μέτρα απόσταση για τις χορωδίες και τα πνευστά στις πρόβες, ενώ στο επίπεδο Β (κόκκινο) η προβλεπόμενη απόσταση μεταξύ των συντελεστών αυξάνεται στα 2 μέτρα.· Στο επίπεδο Α (κίτρινο) προβλέπεται η λήψη μέτρων για τον περιορισμό των συναθροίσεων ανάλογα με την επιδημιολογική κατάσταση των όμορων περιοχών και του συνόλου της χώρας.· Συνεπώς στις συναθροίσεις του επιπέδου Α μπορούν να συμμετέχουν μέχρι 50 άτομα, τηρώντας απόστασης 1,5μ.· Στο επίπεδο Β (κόκκινο) προβλέπεται αναστολή όλων των δημόσιων συναθροίσεων στο πλαίσιο των Συνταγματικών προβλέψεων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.· Στο κίτρινο επίπεδο προβλέπονται 50% πληρότητα και υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Αναστέλλεται η διενέργεια τέτοιων εκδηλώσεων σε κλειστά γήπεδα και γυμναστήρια.· Στο επίπεδο Β (κόκκινο) προβλέπεται αναστολή της προσέλευσης κοινού, ενώ υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής παράστασης αποκλειστικά για διαδικτυακή μετάδοση.· Στο επίπεδο Α προβλέπονται 1 άτομο ανά 10 τ.μ. τουλάχιστον και έως 100 συμμετέχοντες, καθώς και τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των συμμετεχόντων.· Στο επίπεδο Β (κόκκινο), η συγκεκριμένη δραστηριότητα αναστέλλεται.Υποχρεωτική χρήση μάσκας για τα παιδιά άνω των 4 ετών και στα δύο επίπεδα υγειονομικής ασφάλειας (Α και Β).Στο επίπεδο Α (κίτρινο) προβλέπονται 1 άτομο ανά 10 τ.μ. και έως 50 άτομα, καθήμενοι. Ενώ στο επίπεδο Β' (κόκκινο) επιτρέπονται μέχρι 9 άτομα για όλες τις τελετές και λειτουργίες.