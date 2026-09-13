Τσάκος: Εγκαινιάστηκαν στη Χίο οι πρότυπες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων TEEN, παρόντες Γεωργιάδης - Γκιλφόιλ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Χίος Νίκος Τσάκος Σίλια Κριθαριώτη Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Τσάκος: Εγκαινιάστηκαν στη Χίο οι πρότυπες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων TEEN, παρόντες Γεωργιάδης - Γκιλφόιλ

Την κορδέλα έκοψαν ο Καπετάν Παναγιώτης Τσάκος – Ιδρυτής της Tsakos Shipping, ο Dr. Νίκος Τσάκος, η Πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης

Τσάκος: Εγκαινιάστηκαν στη Χίο οι πρότυπες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων TEEN, παρόντες Γεωργιάδης - Γκιλφόιλ
Μαρία Λεμονιά
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Η Χίος ο τόπος που είναι συνδεδεμένος με τη ναυτιλία από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, εξακολουθεί να είναι πρωτοπόρος και μάλιστα σε ένα χώρο που ευελπιστεί να γίνει φάρος για την εκπαίδευση των ναυτικών σε όλη την χώρα.

Χθες Σάββατο στην «Τσάκος- Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών (ΤΕΕΝS)» εγκαινιάστηκε το πρώτο στην Ελλάδα Εργαστήριο Προσομοίωσης Μηχανοστασίου και Ασφάλειας Πλοίων στο νησί.

Οι καλεσμένοι έφτασαν στον χώρο της σχολής αρχικά για ξενάγηση στις εντυπωσιακές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και στην συνέχεια παρακολούθησαν τα εγκαίνια και τον Αγιασμό.

Την κορδέλα έκοψαν ο Καπετάν Παναγιώτης Τσάκος – Ιδρυτής της Tsakos Shipping, ο Dr. Νίκος Τσάκος, η Πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ και ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης ο οποίος τόνισε στην ομιλία του «είναι συγκινητικό το όραμα της οικογένειας Τσάκου καθώς συμβάλλει καθοριστικά στην εκπαίδευση νέων ελλήνων ναυτικών».

Τσάκος: Εγκαινιάστηκαν στη Χίο οι πρότυπες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων TEEN, παρόντες Γεωργιάδης - Γκιλφόιλ
Από αριστερά ο Νίκος Τσάκος, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο πρόεδρος του ABS John McDonald και η Βενετία Καλλιπολίτου director στην εταιρία Τσάκος
Τσάκος: Εγκαινιάστηκαν στη Χίο οι πρότυπες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων TEEN, παρόντες Γεωργιάδης - Γκιλφόιλ
Ο Άδωνις Γεωργιάδης με τον Νίκο Τσάκο
Τσάκος: Εγκαινιάστηκαν στη Χίο οι πρότυπες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων TEEN, παρόντες Γεωργιάδης - Γκιλφόιλ
Ο Νίκος Τσάκος με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Τσάκος: Εγκαινιάστηκαν στη Χίο οι πρότυπες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων TEEN, παρόντες Γεωργιάδης - Γκιλφόιλ
Ο Νίκος Τσάκος με την σύζυγό του Σίλια Κριθαριώτη

Τσάκος: Εγκαινιάστηκαν στη Χίο οι πρότυπες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων TEEN, παρόντες Γεωργιάδης - Γκιλφόιλ


Δεξίωση στο Ίδρυμα Τσάκου

Ακολούθησε δεξίωση στο εμβληματικό Ιδρυμα «Μαρία Τσάκος» για περίπου 200 άτομα. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο πρώην πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμένος, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδος στην Unesco Γιώργος Κουμουτσάκος, οι εφοπλιστές Αριστείδης Πίττας, οι Γιάννης και Πηνελόπη Μαυρή, η Ολγα Μπορνόζη κλ.

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Τσάκος: Εγκαινιάστηκαν στη Χίο οι πρότυπες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων TEEN, παρόντες Γεωργιάδης - Γκιλφόιλ
Ο Νίκος Τσάκος με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Τσάκος: Εγκαινιάστηκαν στη Χίο οι πρότυπες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων TEEN, παρόντες Γεωργιάδης - Γκιλφόιλ
Η Πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Τσάκος: Εγκαινιάστηκαν στη Χίο οι πρότυπες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων TEEN, παρόντες Γεωργιάδης - Γκιλφόιλ
Ο Νίκος Τσάκος
Τσάκος: Εγκαινιάστηκαν στη Χίο οι πρότυπες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων TEEN, παρόντες Γεωργιάδης - Γκιλφόιλ
Η Πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ συνομιλεί με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη
Τσάκος: Εγκαινιάστηκαν στη Χίο οι πρότυπες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων TEEN, παρόντες Γεωργιάδης - Γκιλφόιλ
Ο Καπετάν Παναγιώτης Τσάκος μαζί με την Σίλια Κριθαριώτη


Η βραδιά κύλησε με κλασσικά ακούσματα και γεύσεις από την μυρωβόλο Χίο όπως το λικέρ μαστίχας, τα χερίσια μακαρόνια και τα μασουράκια.

Τσάκος: Εγκαινιάστηκαν στη Χίο οι πρότυπες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων TEEN, παρόντες Γεωργιάδης - Γκιλφόιλ
Αριστείδης Πίττας, Γιάννης Μαυρής, dr Μιχάλης Φαν, Νίκος Τσάκος


Ενέπνευσε η ομιλία του Παναγώτη Τσάκου junior – εγγονού του Ιδρυτή -που κάνει το μεταπτυχιακό του στο Πανεπιστήμιο Columbia και που με βιντεοσκοπημένο μήνυμα μοιράστηκε το όραμα της οικογένειας για το μέλλον της Ελληνικής Ναυτιλίας.

Τσάκος: Εγκαινιάστηκαν στη Χίο οι πρότυπες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων TEEN, παρόντες Γεωργιάδης - Γκιλφόιλ
Μαρία Λεμονιά
25 ΣΧΟΛΙΑ
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