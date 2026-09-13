Τσάκος: Εγκαινιάστηκαν στη Χίο οι πρότυπες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων TEEN, παρόντες Γεωργιάδης - Γκιλφόιλ
Τσάκος: Εγκαινιάστηκαν στη Χίο οι πρότυπες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων TEEN, παρόντες Γεωργιάδης - Γκιλφόιλ
Την κορδέλα έκοψαν ο Καπετάν Παναγιώτης Τσάκος – Ιδρυτής της Tsakos Shipping, ο Dr. Νίκος Τσάκος, η Πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης
Η Χίος ο τόπος που είναι συνδεδεμένος με τη ναυτιλία από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, εξακολουθεί να είναι πρωτοπόρος και μάλιστα σε ένα χώρο που ευελπιστεί να γίνει φάρος για την εκπαίδευση των ναυτικών σε όλη την χώρα.
Χθες Σάββατο στην «Τσάκος- Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών (ΤΕΕΝS)» εγκαινιάστηκε το πρώτο στην Ελλάδα Εργαστήριο Προσομοίωσης Μηχανοστασίου και Ασφάλειας Πλοίων στο νησί.
Οι καλεσμένοι έφτασαν στον χώρο της σχολής αρχικά για ξενάγηση στις εντυπωσιακές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και στην συνέχεια παρακολούθησαν τα εγκαίνια και τον Αγιασμό.
Την κορδέλα έκοψαν ο Καπετάν Παναγιώτης Τσάκος – Ιδρυτής της Tsakos Shipping, ο Dr. Νίκος Τσάκος, η Πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ και ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης ο οποίος τόνισε στην ομιλία του «είναι συγκινητικό το όραμα της οικογένειας Τσάκου καθώς συμβάλλει καθοριστικά στην εκπαίδευση νέων ελλήνων ναυτικών».
Ακολούθησε δεξίωση στο εμβληματικό Ιδρυμα «Μαρία Τσάκος» για περίπου 200 άτομα. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο πρώην πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμένος, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδος στην Unesco Γιώργος Κουμουτσάκος, οι εφοπλιστές Αριστείδης Πίττας, οι Γιάννης και Πηνελόπη Μαυρή, η Ολγα Μπορνόζη κλ.
Η βραδιά κύλησε με κλασσικά ακούσματα και γεύσεις από την μυρωβόλο Χίο όπως το λικέρ μαστίχας, τα χερίσια μακαρόνια και τα μασουράκια.
Χθες Σάββατο στην «Τσάκος- Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών (ΤΕΕΝS)» εγκαινιάστηκε το πρώτο στην Ελλάδα Εργαστήριο Προσομοίωσης Μηχανοστασίου και Ασφάλειας Πλοίων στο νησί.
Οι καλεσμένοι έφτασαν στον χώρο της σχολής αρχικά για ξενάγηση στις εντυπωσιακές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και στην συνέχεια παρακολούθησαν τα εγκαίνια και τον Αγιασμό.
Την κορδέλα έκοψαν ο Καπετάν Παναγιώτης Τσάκος – Ιδρυτής της Tsakos Shipping, ο Dr. Νίκος Τσάκος, η Πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ και ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης ο οποίος τόνισε στην ομιλία του «είναι συγκινητικό το όραμα της οικογένειας Τσάκου καθώς συμβάλλει καθοριστικά στην εκπαίδευση νέων ελλήνων ναυτικών».
Ακολούθησε δεξίωση στο εμβληματικό Ιδρυμα «Μαρία Τσάκος» για περίπου 200 άτομα. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο πρώην πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμένος, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδος στην Unesco Γιώργος Κουμουτσάκος, οι εφοπλιστές Αριστείδης Πίττας, οι Γιάννης και Πηνελόπη Μαυρή, η Ολγα Μπορνόζη κλ.
Δεξίωση στο Ίδρυμα Τσάκου
Η βραδιά κύλησε με κλασσικά ακούσματα και γεύσεις από την μυρωβόλο Χίο όπως το λικέρ μαστίχας, τα χερίσια μακαρόνια και τα μασουράκια.
Ενέπνευσε η ομιλία του Παναγώτη Τσάκου junior – εγγονού του Ιδρυτή -που κάνει το μεταπτυχιακό του στο Πανεπιστήμιο Columbia και που με βιντεοσκοπημένο μήνυμα μοιράστηκε το όραμα της οικογένειας για το μέλλον της Ελληνικής Ναυτιλίας.
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