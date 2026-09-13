Τσάκος: Εγκαινιάστηκαν στη Χίο οι πρότυπες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων TEEN, παρόντες Γεωργιάδης - Γκιλφόιλ

Από αριστερά ο Νίκος Τσάκος, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο πρόεδρος του ABS John McDonald και η Βενετία Καλλιπολίτου director στην εταιρία Τσάκος

Ο Άδωνις Γεωργιάδης με τον Νίκο Τσάκο

Ο Νίκος Τσάκος με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Ο Νίκος Τσάκος με την σύζυγό του Σίλια Κριθαριώτη



Δεξίωση στο Ίδρυμα Τσάκου

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Ο Νίκος Τσάκος με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Η Πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Ο Νίκος Τσάκος

Η Πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ συνομιλεί με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη

Ο Καπετάν Παναγιώτης Τσάκος μαζί με την Σίλια Κριθαριώτη

Αριστείδης Πίττας, Γιάννης Μαυρής, dr Μιχάλης Φαν, Νίκος Τσάκος

ο τόπος που είναι συνδεδεμένος με τη ναυτιλία από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, εξακολουθεί να είναι πρωτοπόρος και μάλιστα σε ένα χώρο που ευελπιστεί να γίνει φάροςΧθες Σάββατο στην «Τσάκος- Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών (ΤΕΕΝS)» εγκαινιάστηκε το πρώτο στην Ελλάδα Εργαστήριο Προσομοίωσης Μηχανοστασίου και Ασφάλειας Πλοίων στο νησί.αρχικά για ξενάγηση στις εντυπωσιακές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και στην συνέχεια παρακολούθησαν τα εγκαίνια και τον Αγιασμό.Την κορδέλα έκοψαν ο– Ιδρυτής της Tsakos Shipping, ο Dr. Νίκος Τσάκος, η Πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ και ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης ο οποίος τόνισε στην ομιλία του «είναι συγκινητικό το όραμα της οικογένειας Τσάκου καθώς συμβάλλει καθοριστικά στην εκπαίδευση νέων ελλήνων ναυτικών».Ακολούθησε δεξίωση στο εμβληματικό Ιδρυμα «Μαρία Τσάκος» για περίπου 200 άτομα. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο πρώην πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμένος, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδος στην Unesco Γιώργος Κουμουτσάκος, οι εφοπλιστές Αριστείδης Πίττας, οι Γιάννης και Πηνελόπη Μαυρή, η Ολγα Μπορνόζη κλ.Η βραδιά κύλησε με κλασσικά ακούσματα και γεύσεις από την μυρωβόλο Χίο όπως το λικέρ μαστίχας, τα χερίσια μακαρόνια και τα μασουράκια.